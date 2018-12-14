小英相中柯P的想像空間

2018年12月14日 04:11 中國時報 彭蕙仙

蔡英文總統與台北市長柯文哲13日會面。透過直播，外界看到不斷以笑容和讚美對北市府釋出善意的蔡英文，以及全程不苟言笑到近乎結一個屎面的柯文哲。柯文哲的傲慢固然令人驚訝，蔡英文的身段之柔軟，才更叫人好奇。

這場無聊的會面，外界定位為「綠白合」，柯文哲真是擺足了譜。就算過去陳水扁擔任總統時與台北市長馬英九會面，兩人在大眾之前，都沒有出現如此明顯的貌合神離，柯文哲擺明了就是要讓外界知道「現在是蔡求柯的多」，所以他敢於對蔡英文完全不假辭色。

不只是見面時的態度不友善，事實上，蔡柯會還有前菜兩道。一是蔡英文的文膽姚人多透過臉書向柯文哲致歉。這是在會前給柯文哲鋪上紅地毯，但柯文哲直接打臉說「噁心」。

二是「柯家軍」台北市政府觀光傳播局長陳思宇，將臉書粉絲專頁名稱改為「陳思宇 白色力量 國會發光」。據稱她將會登記參選立法委員補選，這意味著綠白合作的第一回合破局。

在這兩道前菜的襯托下，蔡柯會不但顯得蒼白無比，而且蔡英文顯然是熱臉貼上了柯文哲的冷屁股。如此自我糟蹋所為何來？

這次九合一大選，民進黨固然選得不好，但瘦死的駱駝比馬大，再怎麼說，民進黨家大業大，豈是才剛剛拉幫結派的柯軍所能比擬的？就事論事，除了柯文哲個人僅以3000多票贏了國民黨的丁守中，且不排除這還是棄保效應發酵的結果；在台北市議會，友柯派與黑柯派都選的不錯，可見柯文哲其實相當具爭議性，那為什麼蔡英文要如此巴結？

很簡單，英派的風向變了。九合一敗選對蔡英文在民進黨內的領導統御形成威脅，她企圖以辭黨主席畫下停損點，但獨派並未放過，以棄選2020逼宮。在賴清德表態「會堅定的走」之後，蔡英文轉而積極尋求與柯文哲合作的可能，目的是藉著所謂的白綠合作，擴大政治能量。

值得注意的是，面對黨內獨派與黨外柯軍這兩股勢力，目前的蔡英文寧可選擇柯文哲而非向獨派靠攏，可見她認為柯文哲的彈性比獨派的堅持更有合作的空間。在政治和兩岸議題上，柯文哲確實是沒有太多固定立場，他可以說出「兩岸一家親」這種綠營十分忌諱的話，也可以為了選舉而推遲雙城論壇，不怕外界認為他太投機。

柯文哲用「垃圾不分藍綠」突出自己的政治定位，用亞斯伯格症患者的身分掩護自己的言多必失，不愧是智商157的聰明人！

柯文哲的變來變去給了蔡英文空間，因為她的維持現狀也是某種「初一十五不一樣」的模稜兩可，獨派統派都不滿，而蔡英文卻可以自圓其說。相較於民進黨內墨綠的獨派，以基本教義掐得蔡英文喘不過氣來，柯文哲沒有強悍的中心思想，真是讓人海闊天空。

柯家軍裡有藍、有綠、有橘、有黃，也有白，五色雜陳正是有意問鼎大位的人必須擁有的多元。蔡英文可以藉著與柯文哲結盟創造本身做不到的繽紛。

但是與蔡英文合作，柯文哲又可以得到什麼呢？副總統候選人嗎？只怕同樣有鴻鵠之志的柯P未必會買帳。（作者為資深媒體人）

(中國時報)