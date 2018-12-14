「進步價值」是誰說了算？

2018年12月14日 04:11 中國時報 林谷芳

九合一大選「公投」結果與民進黨在反核、同婚乃至台獨正名上標舉的「進步價值」悖反，一般認為是沉默庶民對統治菁英的反彈，而反彈之大，執政者卻未能料及，又都認為是因長期處於「同溫層」所致。

會自溺於同溫層，在人性自然的「同聲相求」外，其實更因所謂的「進步價值」近20年來已近乎具有「先驗的正當性」，正如此，即便敗選，蔡英文也還是那句「推動改革，沒注意社會跟不上」，怪就怪在其他人落伍，自己走得太快。

其他人真落伍嗎？先不說執政者面對權力來源的百姓不該有如此全稱性的傲慢，就談知識圈與文化界吧！這些社會菁英許多人的想法其實也與蔡總統、民進黨不同，只是平時聽不到他們的聲音罷了。這樣的人不少，更可能是「沉默的多數」。沉默，是因話語權被壟斷；沉默，更因出頭就被指為封建落伍、反改革。

文化圈都知道，這些年有4個議題具有不能被挑戰的「先驗正當性」。它們是反核、台獨、同婚、廢死。但其實，這些價值並非如倡導者所講的，真具有先驗的普世性，而反對者也不就只是封建保守，更多地，他們是有另一向度的價值與考量。

反核在台灣成為神主牌，放諸世界其實是很特殊的現象。許多社會都有反核人士，有溫和、有激烈，提供了社會對可能危機的思考，但將反核如此高舉到不顧現實，不容挑戰，卻只在台灣如此。原來，知識菁英「生年不滿百，常懷千歲憂」，總較他人憂得更遠，但遠到如此不食人間煙火，遠到核四之建廢可如此輕易翻盤，也非外人所能想像。

以台獨為例。認同當下之本土與認同長遠之歷史，孰輕孰重，原可有不同之取捨，而即便認同本土，是否就得與對岸一刀兩斷，也可有許多選擇，但一句「愛台灣」，就使多少人噤口。

以同婚為例。文明的社會須尊重個人的差異，這點應該沒什麼人反對，但人既是群居動物，個人與社會間，輕重也就可有不同的位移。同志伴侶營共同生活，與婚姻制度間該有何種關係，也可以有討論。而許多人堅持一男一女的婚姻定義，正因婚姻關係不只建基在愛之上，一夫一妻，生兒養女，到目前為止還是我們所知所有文明社會的基石，動搖它的後果難測。何況，名正言順，讓屬性不同者有不同稱呼也是自然之事，要說稱同性伴侶就是歧視，如此外延，許多用詞如低收入戶也都不能用了，畢竟，高低也帶著「歧視」。且如果愛是一切，同時愛上兩個乃至更多人也是可能的，為什麼婚姻與伴侶在法律上就只能限定一對一呢！有了這些考量，對於同志之愛該放在光譜的哪一塊，也就與同志婚姻訴求者不同了。

以廢死為例。廢死有基督教的信仰基礎，但在東方社會，它可是少數人才接受的理念，你能一逕認為東方就是野蠻嗎？何況在此，還牽涉到如何尊重當事者的情感，總不能以受害者的犧牲成就我們道德的美名，在以牙還牙、善惡有報之外，「反廢死」其實更有著一種對受害者深深的體己之心。

這些議題的出現都有它的歷史背景，提出者想改變現狀，一定程度將自己標籤為「進步」，也是情理之常。但這些訴求，伴隨著威權走向民主的政治發展，卻逐漸成為價值的壟斷者。

就如此，搞政治的以這些議題為養分，議題的倡導者也連結乃至依附政治來完成自己的使命，兩個自認為進步的「改革者」聲氣相求，聲勢一大，就以勢壓人，既看不到別人的觀點，當然也就忘了去充實自己的論述。於是，「我是人，我反核」，這樣的話何只是運動時的煽情口號，它還更內化在運動者的內心：「只要不反核，也就不是人。」

有了這樣的心理，自然就有「推動改革，沒注意社會跟不上」的言語，當一個人總自居為進步，骨子裡也就是終極的頑冥。

公投揭曉後，文化界許多人說是吐了一口憋了好久的悶氣。所以說，公投結果，何只是庶民階層對統治者的反彈，它更是文化菁英可以在此自由表達意見的開始。（作者為台北書院山長）

(中國時報)