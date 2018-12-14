消失的10分鐘 分手後的交心？

2018年12月14日 04:11 中國時報 鈕則勳

眾所矚目的「蔡柯會」終於登場，為了這場會晤，蔡英文可說是煞費苦心，除了以擬會晤六都新市長為幌子，就是要見柯P外，更打算和柯P對談西區門戶計畫、東西軸線發展等和總統職權幾乎無關聯的議題。就算被人看穿了這「司馬昭之心」，但小英似乎也不以為意。

小英的盤算，首先是「破冰」。畢竟從綠白分手、綠自提北市長人選後，小英和柯P便漸行漸遠，而當姚文智辭立委全力拚選舉後，小英等民進黨高層甚至還樂觀地認為，若能順勢將柯P打到第三，將產生「殲敵於境外」、打破柯P「總統夢」的效果，是以小英及賴清德兩次替姚站台、強力催票；然天不從人願，結果姚明顯被棄，柯P又重拾政治能量，特別是在丁守中驗票仍敗的情況下，柯P除了市長位子更形穩固外，面對新敗且黨內一團亂的民進黨，柯P更有時間休養生息布局下次選舉。

基於此，在綠消白長的態勢漸形明朗之際，想要競選連任的蔡英文當然急於和柯P修補關係，就算被旁人看穿心機、被譏唾面自乾也無所謂，因為在現今無法掌握黨內權力合縱連橫的當下，若連柯P與白色力量這變數都無法探得虛實，連任道路勢必更加崎嶇；而只要能和柯P見上一面，就算是達到「破冰」目標了。

其次是「資訊蒐集」。會面過程中，小英便能透過面對面的溝通或互動，來蒐集資訊並判斷修補關係的可能性，或應該如何釋出資源；亦即柯P對綠營的態度、團隊動向、對特定議題的看法，小英只要能透過與柯的近身互動而有所掌握，便能藉由言詞互動來試探柯的動向與議題談判的底線，而做出較精準的決策。

「澄清誤會」是第3個策略效果。在小英及柯P雙雙進入北門郵局後，本來說好要全程公開的「蔡柯會」竟硬生生上演了「消失的10分鐘」，確實引人疑竇；在這10分鐘內，會否小英就和柯P「交心」說出當時「綠白分手」的心裡話，又會否藉以向柯P表示「歹勢」，請柯體諒小英在黨內的艱困情況，藉放低姿態來換取日後再合作的空間。而小英只要能夠達到這些效果，在連任之路上便有機會逐步控制白色力量這變數，不論是柯P不選總統或是投身麾下做副總統候選人，都能讓她穩賺不賠。

從近期一些蛛絲馬跡來看，柯P針對「蔡柯會」老早做足了功課：第一，針對小英文膽姚人多的道歉，柯嗤之以鼻，甚至酸說「文青體」噁心，明顯是想拉高談判態勢；第二，北市府觀光傳播局長陳思宇打算14日登記參選立委，不僅擠壓綠白合作的空間，更是對綠營步步進逼的操作。面對這些「開高價」的強硬戰術，現今沒有黨權的小英要如何回應，還真夠她傷透腦筋的。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)