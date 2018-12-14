蔡英文把總統愈做愈小

2018年12月14日 04:11 中國時報 桂宏誠

蔡英文總統距首次舉辦「迴廊談話」未滿1周，日前再度舉行了第2次，而13日又展開拜會直轄市長當選人行程，首先拜會了台北市長柯文哲。看來蔡英文確實如敗選檢討時暗示的要「站在第一線」，而迴廊談話正是她的起手式。只不過，在迴廊談話中「修正」交通部推動的機車加裝煞車設備政策，乃至於與柯文哲會面時談的市政問題，都讓總統的格局愈做愈小，讓行政院長賴清德反像是在「清修」。

所謂直轄市的「直轄」，是指直接受行政院管轄的地方自治法人團體，所以直轄市長有權「列席」行政院院會，藉以對掌理的中央委託辦理或地方自治事項，直接向行政院長表達需求或期待。行政院依憲法規定是全國最高行政機關，無論是地方政府的需求或交通部的政策，由總統站在第一線「傾聽」和「下指令」，既猶如昭告行政院長已失去領導部會內閣的權威，也似乎宣示未來行政院長的主要功能，只在於代替總統向立法院負責而已。

伴隨著總統站在第一線的行動，民進黨也正在醞釀倡議發動修憲，但這卻是為了解決自己黨內政治權力的爭奪與安排，甚至於還是基於蔡總統個人領導風格與能力的問題。蔡總統第1次迴廊談話的重點，在於向支持者說明民進黨選舉失敗的原因，就已混淆了國家元首的角色；第2次迴廊談話直接對交通部下指令，更踰越了憲政體制的分際。何況，民進黨全面執政後制定有違憲疑義的法律、機關設置及行政處分等，又有何提出修憲的正當性基礎？

此外，民進黨全面執政以來，為了資源攫取常不惜破壞既有的常規體制，在公務部門中亦屢見不鮮。才上任1日就請辭的台灣金聯董座林美珠，就算她不是蔡總統的表姊，但年滿65歲在「公家部門」已到退休年齡，為何還可派任為公股金融機構董事長？

今年7月4日未修正發布《財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點》前，原有以「4上8下」規定初次派任為董事長的年齡限制，亦即不得超過65歲，且無論是否任期屆滿，68歲即應更換。

然而，上開要點在幾個月前已廢除「4上8下」，改為「年齡屆滿65歲，應每年報院或報部核准延長；年齡逾68歲者，除有特殊原因，報經行政院或本部核准外，應即更換」，亦即基本上無年齡限制，能任職多久由行政院或財政部決定。事實上，國營事業和政府官股能決定董事長和總經理的公民營公司，去年開始已陸續完成同樣內容的法令修改。

行政院副院長施俊吉和監察委員陳師孟等人，曾出版過《解構黨國資本主義：論台灣官營事業之民營化》一書，指出像台灣金聯這種公、民合營公司的高層職位，就是用來酬庸退休高官，並是建構黨國資本主義的重要成分。現今看來，格外諷刺。（作者為民主文教基金會執行長、世新大學兼任副教授）

(中國時報)