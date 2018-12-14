2018年12月14日 04:11 中國時報 張瑞雄

最近華為贊助新北耶誕城和吳寶春的事件讓民進黨又見獵心喜，有個刮鬍刀廣告的經典台詞說「要刮別人鬍子之前，就要先刮好自己的鬍子」，這句話最貼切地形容民進黨現在的「反中」狀態。每當批評別人「親中」或「愛中」時，老是踢到鐵板，被發現民進黨自己其實也是很愛賺大陸的錢，很多民進黨主政的縣市活動還不是接受大陸廠商贊助，很多民進黨的親友還不是在大陸做生意。

韓國瑜的拚經濟口號為何會掀起「韓流」，主要是老百姓在兩岸三通多年之後都已經第四通─想通了，贊成獨立也好，贊成統一也好，都不是現在能夠馬上決定或有答案的，何苦糾結於那虛幻的口號，倒不如經濟佳，好好過生活。

尤其現在台灣人赴大陸每年都很多，這些人看了大陸的狀況，或許交了大陸的朋友，更認為兩岸不應該打戰，更應該互助合作創造兩利。再加上網路的方便，資訊交流比以前快速許多，不管國民黨或民進黨都應該重新思考兩岸的政策，提出更務實可行地交往交流的策略和辦法，不要老停留於不切實際的1G反共或2G互不往來或3G的敵對時代，而要進入4G互相交流和5G互利互榮的時代。

不歡迎大陸學生和大陸觀光客來台也是民進黨的神主牌之一，如果這次九合一選舉有「取消陸客或陸生來台的種種限制」的公投，可能也一樣會通過。政府最擅長的警告藉口就是「國家安全」。民進黨認為大陸觀光客或陸生來台，都會有政治性目的，都會危害到國家安全，所以要「天數限制」或「晚點名」，或「三限六不」，造成兩岸交流的傾斜，到頭來吃虧的還是台灣。

民進黨執政下的教育課綱忙著「去中」，冷不防，行政院長賴清德在敗選檢討記者會說出「丹心可照汗青」，這不是文天祥的「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」嗎？然後北市議員王世堅在談話節目中說賴清德的記者會「有如看到〈出師表〉臨表涕泣」，這難道不是諸葛亮所寫的〈出師表〉嗎？賴、王可以引經據典，但恐怕幾年的去中教育過後，記者們已經不懂何謂「丹心可照汗青」或〈出師表〉了！

對大陸戒慎恐懼很應該，但對大陸鎖國卻是自我毀滅，兩岸如何往來的政策在蔡政府手裡寸步難行。大陸各地惠台措施一直加碼實施，但阿里山和日月潭的觀光因政府兩岸政策而凋零時，政府可有任何相對應的對策？

賴清德曾經說過自己是「務實的台獨工作者」，蔡總統也從未反對過這個說詞，當然大陸也就「務實地封殺務實的台獨工作者」。其實賴清德的心態和口號只要更改一個字即可，變成「務實的台灣工作者」，以台灣為念，以台灣老百姓為念，何愁政不清明，票不入櫃呢？（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)