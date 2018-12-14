期待柯文哲與韓國瑜對話

2018年12月14日 04:11 中國時報 主筆室

2018地方選舉選後漣漪效應持續擴大，敗選的蔡英文固然展現堅定的意志要競選連任，受惠民進黨失去人心而獲勝的吳敦義也動作頻頻，企圖排擠他人爭取黨內提名的機會。但台灣傳統政黨版圖經過這場選舉已經完全改變，更多自主選民將擺脫藍綠意識形態的桎梏，為台灣政治創造新的契機。

就藍綠兩黨來說，大敗的民進黨在敗選之後，並未真地正視敗選的原因，展現痛定思痛、深刻反省的決心。蔡英文雖依例在11月24日辭去黨主席，但在辭職談話中，她堅持國家正走在正確的方向上，只是國民對民進黨設下更嚴格的標準。她把執政不力的責任推得一乾二淨，並無改變國家錯誤方向之意。

更甚者，在重大的政治挫敗後，民進黨僅調整黨務人事，辭退幾個無關理念路線的政務官，賴清德可能留任到明年1月，讓民進黨有充裕的時間進行權力盤整。從蔡英文選後的論調及民進黨的策略布局看來，民進黨反省的基調是黨務系統選舉策略失當、政府宣傳不足、民眾受假新聞蠱惑，而非施政背離民心，傲慢的心態不可能被民眾接受。

敗選的民進黨不改傲慢姿態，大勝的國民黨同樣走不出陳腐的宮廷政治及醬缸文化。選前就不斷尋求存在感的藍營大老們，在形勢看似大好下，如雨後春筍般紛紛竄出，爭先恐後表露承擔2020的「使命」，上演了一齣又一齣鬥法大賽，沒有一絲改革的氣氛，讓社會大眾回憶起那些年「討厭國民黨」的一切理由。從目前的跡象來看，因「討厭民進黨」看似重振的國民黨，如果不能把握「韓流」興起的脈絡，在2020進行世代交替，呼應人民心聲，而任由上一世代的被淘汰者重返檯面，國民黨縱然重返執政，也將很快地送出江山，再度陷入2014年到2016年的困境之中。

綠營不思檢討、藍營不改舊色，反倒讓險勝的柯文哲有水漲船高之勢。選舉時將柯視如寇讎的民進黨，選後搖身一變，搖尾乞憐巴望「白綠合」，蔡英文大動作操作「與柯市長有約」，結果適得其反，反而讓柯文哲的子弟兵清楚表態，要與民進黨搶奪北市立委補選席次，媒體解讀柯文哲有95%機率參選2020。

決定2018年政治版圖變動的關鍵因素，來自台灣社會對匡正蔡政府逆行倒施，冀望改善兩岸關係，造福民生經濟的人心趨向。就選後動態觀察，2018選舉呈現的綠消藍白漲趨勢，很可能延續到2020總統大選。

相對中央層次的混亂，地方層次卻呈現不同的面貌。選後柯文哲抓住民心思向，馬上開始雙城論壇籌備工作，藍營各縣市首長也紛紛籌備兩岸小組，希望上任後能讓兩岸關係接軌，幫助市政建設。更甚者，許多重量級的綠營政治人物也想搭順風車。連任的桃園市長鄭文燦不僅表示樂見桃園也有雙城論壇，更說希望能跟韓國瑜合作，探討「南進北出、北進南出」合作方案，共享陸客大餅；甫當選台南市長的黃偉哲也受「韓流」感染，表示南高合作應摒除藍綠紛爭，願到大陸推動城市行銷。顯示改善兩岸關係，拚民生經濟，已是2018選後藍綠白三方的共識。

然而，兩岸交流不可避免將觸及兩岸論述。國民黨以「九二共識」為基軸，柯文哲則以「兩岸一家親」與大陸互動。根據本報選後隔天的民調，藍白支持者已在台灣選民結構中占有8成。美麗島電子報選後公布的台北市長選舉封關民調，支持「兩岸一家親」的柯文哲，爭取到全台北市36.5%泛綠民眾支持，顯示近半的泛綠選民可接受柯的兩岸立場。從此來看，就毋須意外綠營人士選後會蜂擁想搭上藍白政治人物的順風車，此趨勢可能打破蔡英文對黨內設下的兩岸緊箍咒。

可以預期，在2020總統大選中，兩岸關係會愈加重要。對綠營來說，從姚文智的下場就可以知道「台獨」不可行，要想繼續保有政治舞台，修正錯誤的兩岸路線就勢在必行；對柯文哲來說，若想要更上一層樓，就需要在兩岸議題上有更前瞻、更具體的願景和作為，提出一套有說服力、不可逆、能深化兩岸關係、保障台海和平的論述。

九合一選舉的藍綠基本盤只剩下約45%，半數以上選民不拘顏色，韓國瑜才能在高雄當選，柯文哲也在台北終於連任，這是選民的智慧，也代表台灣政治新局的希望，期待他們有機會進行實質性對話，相激相盪為台灣找出路。

(中國時報)