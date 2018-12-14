東廠對媒體出手了

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中國時報
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行政院長賴清德13日在聽取「防治假訊息危害專案」報告後，決定採納發言人Kolas的建議，由通訊傳播委員會（NCC）負責做「人民對媒體信任度」民調，讓各部會能依照調查結果進行後續政策擬定。很奇怪的政策，試問：政府需要做這樣的民調嗎？目的為何？政府的政策制定和媒體的信任度有關嗎？這根本就是老大哥心態的作為，意在警告媒體：別再給我唱衰。

這次九合一選舉的最大議題就是假新聞以及境外勢力介入，民進黨檢討整個選舉大敗的原因，不去追究兵敗如山倒是因為施政不當引發民怨，卻把所有敗因歸咎於假新聞的操弄。選後大張旗鼓要修法抑制所謂的「假新聞」，從《選罷法》、「數位通訊傳播法」、《社會秩序維護法》等進行修法，要為鞏固執政修好、修滿。

從選舉期間到選後，民進黨政府不斷針對假新聞的議題作文章，幾乎所有的傳播學者都認為這是假議題，不希望政府採取法律手段，這必然是侵害言論自由和新聞自由之舉。因為民進黨界定的假新聞就是反對政府政策的新聞。

從沒有聽說過哪個民主體制的政府做「人民對媒體信任度」民調的，其目的為何？不就是要箝制言論嗎？別說政府不應該做，NCC有公信力嗎？NCC在選舉期間對媒體發出警告、約談，意圖左右輿論，甚至以換照、撤照為威脅，這個已被視為東廠的機構，挽回自己的信譽都來不及，做的民調會有公信力嗎？

選舉輸了，就好好檢討，不必把敗因歸罪媒體。如今集全體黨政之力打擊媒體，這樣就能扭轉失去的民心嗎？其實這更是台灣民主法治的倒退嚕。

(中國時報)

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