2018年12月14日 04:11 中國時報 王銘義

1978年12月16日凌晨2時15分，宋楚瑜陪著美國駐華大使安克志趕赴七海官邸，搖醒睡夢中的蔣經國總統。安克志奉命告知：卡特總統將於7小時後，在華府宣布將與中華民國斷交、撤軍、毀約，自1979年1月1日起，美國將與中華人民共和國建交，完成關係正常化。

根據當時陪同總統接見美國大使安克志的錢復在回憶錄中寫道，面對美使告知即將斷交的突發決定，蔣經國悲憤地逼問安克志：「美國曾要求中共聲明不以武力解決台灣問題，中共難道答應了嗎？」蔣經國在黎明前的夜色中，無奈地向美國大使安克志表達了強烈抗議。國際外交的現實與無情，1978年冬夜經歷的美台斷交變局，無疑是讓台灣刻骨銘心的歷史記憶。當年在華府參與斷交善後的「外交老兵」程建人感慨說，發展國際關係的因素，只有取決於國家利益與國家實力。蔣經國當年的悲憤與無奈，正是台灣國際處境的寫照。

40年過去了，蔣介石的「漢賊不兩立」、蔣經國的「不接觸，不談判，不妥協」，俱往矣。儘管兩岸政治分歧依舊，外交衝突未歇，但兩岸經貿合作緊密相連，兩岸最高領導人還舉行「馬習會」。在冷戰年代遭到西方陣營圍堵的「鐵幕」，如今已躍居全球第二大經濟體。

國際形勢瞬息萬變，亞太政局波譎雲詭，40年來美中台互動情勢的變化節奏，始終是牽動兩岸關係進程的關鍵變數。台灣長期處於超級強權與崛起大國戰略競爭的夾縫中，在冷戰結構崩解，新型戰略矛盾加劇之際，台灣藍綠政府奉行的親美路線，正面臨嚴苛的挑戰。毋庸諱言，美國因素是台灣得以持續在國際社會發展的主要憑藉，中美關係則是當前世界上最重要的雙邊關係，隨著戰略競爭與軍事衝突危機升高，台灣經常因選邊站隊，或因選舉政治的需求，導致兩岸情勢劍拔弩張，近年更因美中衝突與矛盾升級，台海情勢險象環生。

其一，1995年李登輝訪問美國康乃爾母校，碰觸北京設定的政策底線，導致兩岸談判管道中斷，中共更對台灣週邊的國際航道實施火炮射擊演習，藉以演練對台實施經濟封鎖。最終在美國航母艦隊馳援後匆匆落幕。

其二，1999年7月李登輝拋出「特殊的國與國關係」兩岸定位論，險些爆發衝突，隨後因發生921大地震，共軍取消奪島軍演，但中共軍機此後將逼近海峽中線視為新常態，擴張戰略縱深，對國軍的守勢戰略形成壓縮。

其三，2018年以來中美貿易紛爭升溫，民進黨閣揆賴清德強調他是台獨工作者，中共軍機與航母艦隊趁勢對台開展針對性繞島巡航威嚇，不僅將海空軍力挺進太平洋島鏈，並將台灣全島納入巡防領域，主權宣示格外強烈。

標榜美國至上的川普正在對北京開展戰略競爭，甚至以強勢海空軍力挑戰中國在南海的戰略地位，中美關係40年來出現的本質變化，對原即敏感脆弱的兩岸關係將是首當其衝，對2020總統大選更將造成連帶衝擊，如何穩妥應對美台、兩岸變局，仍將是朝野最大的挑戰。

40年前，在兩極強權對峙的冷戰年代，美國為牽制前蘇聯的挑戰與威脅，不惜政治代價與北京完成關係正常化；40年後，美國為有效遏阻中國崛起，應對中國科技、軍事對美國安全構成的威脅，全面發動貿易戰。歷史反覆說明，美國利益與國家實力才是美國信奉的真理。

(中國時報)