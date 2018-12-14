國民黨初選 全民調接地氣

2018年12月14日 04:11 中國時報 胡幼偉

民進黨在九合一選舉大敗後，似乎還是要讓蔡英文總統爭取連任，而蔡對於民進黨的兩岸、反核、鬥爭國民黨等基本政策路線，並無隨民意調整之意，於是，除了深綠死忠粉絲外，多數民眾對蔡及民進黨已無想望，這從選後蔡的民意支持度持續下降可資為證。現在，大家比較關心，也有所期待的是，國民黨會推出什麼樣的人來選總統，才能讓不支持民進黨的選民，在考慮要不要支持國民黨總統候選人時，至少可以由於候選人有相當的政治魅力，而把國民黨列為願意考量的選項之一。

要特別強調的是：下屆總統大選，選民不支持民進黨，並不代表一定會支持國民黨的總統候選人，關鍵還是要看國民黨推誰出來選總統。退一步講，就算柯文哲不選下屆總統，除了國民黨，好像也沒什麼其他選擇了，選民還是會希望國民黨能推出大家樂於支持、票投得下去、投得很爽的候選人，而不是以無可奈何的心情，含淚去投票。而國民黨的總統候選人是不是大多數選民欣賞的候選人，也會影響下屆國民黨在立法院能增加多少席次。

不管能不能接受，韓國瑜之韓流席捲全台後，候選人取向大幅取代政黨取向，是最明顯的事實。再從「民進黨大敗不代表國民黨大勝」的輿論風向來看，黨味濃厚但民意支持度不足的國民黨總統候選人，恐怕已不是大多數選民之所愛。再從韓國瑜並非黨內大咖卻能一戰成名來觀察，除了競選主張要得民心外，候選人要更具新鮮感及平民作風，也是新民意風向。

所以，雖然從大方向來看，國民黨在下屆總統大選中，勝算頗高，但要讓這個大方向能最後落實為勝選，推出讓大多數選民能接受的總統候選人是無可迴避的選擇。更何況，要想在總統大選中獲勝，光靠鐵桿深藍或國民黨傳統地方派系的支持，還不足以有十分勝算，中間選民、無色選民的支持，才是國民黨在推出總統候選人時，必須要考量的重要因素。

基於以上考慮，國民黨在決定下屆總統候選人的黨內提名辦法時，全民調才是比較符合選舉需求的民調方式，畢竟，到時候會投票給國民黨的，也未必僅僅是國民黨黨員或深藍選民，無色選民對國民黨候選人的好惡和期待，是國民黨為求勝選必須要掌握的民意情資。至於全民調時，會不會有部分受訪者故意提供不利或有利特定人物的答案，以現在的民調技術，用某些題目抓出這些攪局者是很容易的事情，不必因有這層顧慮而捨棄全民調。只是，在程序上，應該先讓黨員完成參選登記，再給登記者一段自我行銷時間，然後再進行全民調，才是對所有登記參選者比較公平的做法。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)