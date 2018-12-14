台灣之光不需管碧玲認證

2018年12月14日 04:11 中國時報 張孟湧

出生於屏東、戶籍在高雄市的吳寶春，在2010年世界麵包大師賽中獲得冠軍，成為家喻戶曉的麵包師傅。2008年吳寶春與其他兩位麵包師傅參賽獲獎，回國接受高雄市長陳菊接見時，陳菊除肯定吳寶春是台灣之光、高雄之光，還表示常購買獲獎的麵包餽贈朋友。如今吳寶春進軍國際，選擇到大陸上海展店當作試金石，卻陷政治風暴。更讓人詫異的是，民進黨高雄在地立委管碧玲更連發8篇臉書狂轟吳寶春。

吳寶春跟過去一樣都是冠軍麵包師傅，只是發表了跟民進黨意識形態不同的論述，難道就活該被綠營人士霸凌，甚至不再是台灣之光了嗎？管碧玲在幾篇臉書中不僅批評吳寶春愛錢不愛國、無法接受吳寶春，更質疑「如果這是中國大陸讓利高雄必須交的心，這代價我們能承受？」

對照過去兩年多來，民進黨完全執政所造就的兩岸僵局，不就是受此偏頗的意識形態所綁架箝制嗎？蔡英文在2016年大選前承諾兩岸關係維持現狀，多數民眾選擇相信並把選票投給了蔡英文，但歷經兩年多的驗證，都感覺被騙了。兩岸關係不僅沒有維持馬政府時期的現狀，甚至倒退到陳水扁時期的緊張對峙，逼近劍拔弩張的態勢。2018年地方選舉結果，兩岸議題雖非主軸，但卻呈現對蔡英文政府施政的否決。針對敗選檢討，行政院臚列了多項施政缺失，就是不願正視兩岸關係緊張的成因與後遺症。

台灣棒球好手王建民，被延攬到美國職棒大聯盟打球，因為表現優異，跟吳寶春一樣都被譽為台灣之光；假如今天棒球的最高殿堂在中國大陸，王建民的台灣之光封號恐怕也會蒙上一層灰。「管碧玲們」的邏輯很奇怪，在美國、日本、歐洲表現傑出的台灣人，都可以被譽為台灣之光，唯獨跟中國大陸扯上關係的優秀人士，不僅無法冠上台灣之光的美名，還遭批評愛錢不愛國。全球的知名大企業鴻海集團在大陸各地投資設廠，老闆郭台銘也曾被譽為台灣之光，但是綠營人士對他卻有不同評價。彷彿被民進黨意識形態認證的台灣之光，才是真正的台灣之光。

吳寶春事件不僅凸顯了民進黨上下以意識形態識人的標準，更說明了民進黨完全執政下兩岸僵局的成因。相對地，大陸網民在質疑台灣人士是台獨時，不能只憑一篇媒體報導就逕自提出指控，更何況是出自綠媒的報導。如果連不分省籍、偶像是抗日戰爭英雄張自忠的吳寶春都被如此質疑，民進黨實在是搞錯方向，徒增人民困擾。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)