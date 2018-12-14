2018年12月14日 04:11 中國時報 趙政岷

18世紀北美戰場，一位22歲的新手中校率領159名士兵，行動快速地打敗35名敵軍。打了勝仗的中校躊躇滿志，狂妄吹噓自己面對敵軍時的英勇。接著中校認為敵軍即將展開報復，所以必須找一個比較好的位置紮營。他帶領部屬在一大片地勢低窪的高山草原上，建立名為「必需堡」的堡壘。

戰役果然開打，但只持續了1天，敵方僅30人陣亡，但中校軍隊傷亡人數上百人。7月4日這天，上校投降了，吃下這場難堪戰役，患下對現實無可救藥錯覺的男子正是美國開國國父喬治‧華盛頓。歷史學家批評中校，「在該撤退的時候反而前進；沒有等候軍隊獲得足夠增援就開戰；選擇無法防衛的地點；草率地建造堡壘；疏遠親近的盟友；狂妄自大得驚人，竟然自認為能夠擊敗氣勢逼人的敵軍。」

其實我們也常常如此。自以為是棟樑，在別人眼中卻是朽木；音痴的大學生休學想當歌手；自吹自擂的老闆讀了很多商業書籍，卻還是不稱職的領導人；家長很少花時間陪子女，卻自認為是模範父母；離過3次婚的婦人認為都是前任丈夫的錯。

擁有科羅拉多大學心理學博士學位，同時也是《紐約時報》的暢銷書作者塔莎．歐里希，寫了《深度洞察力：克服認知偏見，喚醒自我覺察，看清內在的自己，也了解別人如何看待你》一書。作者經過3年調查全世界數以千計的人，綜合世界財富500大企業的研究結果，發現有高達95%的人認為自己擁有自我覺察力，但實際只有不到15%具有這樣的能力。強烈的自我中心會使人扭曲看清自己真面目的能力，也看不清楚身邊的人，我們也極少能從同事、下屬甚至是朋友、家人口中聽見坦白、客觀的回饋意見。作者所指出；自省並不能使你有洞察力；經驗是自我認識的敵人；他人總是避免誠實地說出對你的看法。

社交媒體的崛起讓人人更自戀且缺乏同理心。說這是一個自我優越錯覺的時代並不為過，因為我們習慣在同溫層中。不然蔡英文不會敗得那麼慘，國民黨大老不會還想再出來選總統，川普不會仍然一意孤行，馬克洪不會讓法國十幾萬人走上街頭。自我樂觀也許並沒有錯，但更多時候必須面對真實。否則大家罹患了「自拍症候群」，以為世界只剩第一人稱，卻不知地球其實並不是繞著你轉。人生的改變往往來自自我覺醒，接受不完美需要勇氣，只有一點點自知之明並不足夠，必須從「自我中心」，轉換成「自我覺察」。

洞察力是21世紀最重要的主流能力！懂得用別人的眼睛看自己，你的世界將變得更立體！（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)