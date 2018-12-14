向情緒勒索說NO

作家瓊瑤。

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中國時報
／台北報導
作家溫小平。
大提琴家尤虹文日前po文挺韓，直言高雄人終於擺脫政治人物的情緒勒索，做出選擇。（本報資料照片）

準高雄市長韓國瑜即將上任，旅居紐約的高雄大提琴家尤虹文以一個「外漂」高雄人的身分表示，韓國瑜翻轉了高雄人20年來陷入「情緒勒索」的困境，「這才是他這次獲得支持而勝選的真正關鍵。」

尤虹文看家鄉 認應自創人生

尤虹文認為，韓國瑜在選舉中提出數據證明高雄又老又窮；他也提出高雄人沒有不愛台灣，沒有不認同台灣的民主，「他只是告訴高雄市民20年過去了，你們可以重新掌握自己的人生。」

尤虹文從茱莉亞音樂院，哈佛大學畢業，在紐約發展，也是茱莉亞音樂院亞太顧問，出版過《哈佛教我的18堂人生必修課》、《為夢想單飛》等。

尤虹文說，2000年她離開家離開高雄去美國讀書，「那一年陳水扁高票當選總統：第一次政黨輪替，有一半以上的人民，對未來充滿嚮往和渴望。但十幾年過去，我長大了，我的故鄉卻停滯不前。」

尤虹文認為，韓國瑜一眼看穿高雄人的盲點：長期被被執政者情緒勒索，包括「不選我就是不愛台灣」，或者一再傳達「中共滲透無所不在」的訊息，使人民產生恐懼；更多的是「反對我，就代表不認同，不守護，不愛惜台灣的民主」，最後市民被逼得乖乖就範。

韓流口號鮮明 人民有新希望

尤虹文分析韓國瑜，可以說他像草根川普，用鮮明的口號「高雄發大財」，類似川普英文的「 Make America Great Again！」也可以看到韓國瑜激起民眾士氣，甚至吸引海外華人回高雄服務，如同2008年帶來新希望的歐巴馬，高喊：「我們可以改變 (Yes We Can！) 」

現在韓國瑜就是這樣鼓勵高雄人，大家都要過好自己的生活，「韓國瑜為高雄市民重新建立情緒界限（boundaries），告訴高雄市民，你們的人生不該為滿足別人的需求而活。」尤虹文認為不管最後韓國瑜有沒有做到真正翻轉高雄的經濟，他提升了高雄人的自我價值感，這才是最可貴的地方。

(中國時報)

瓊瑤po文力挺 溫小平慶幸甩悲情

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