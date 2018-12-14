瓊瑤po文力挺 溫小平慶幸甩悲情

2018年12月14日 04:11 中國時報 許文貞 、 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

新科高雄市長韓國瑜帶來政治新氣象，文人作家也願意相挺，瓊瑤即表態自己是「韓粉」，更受邀參加高雄愛河河畔舉辦就職典禮，作家溫小平還在臉書發文，說自己也是寫過很多愛情小說的超級韓粉，開玩笑說，「怎麼沒人邀我參加就職典禮？」

瓊瑤選前就在臉書上寫信給韓國瑜，「你金戈鐵馬，氣吞山河如虎，有大破大立的魄力，以一人之力，翻轉台灣選舉文化！」她表示，雖然她是台北市民，卻對高雄抱持希望，「在你身上，在這次選舉上，看到了希望，看到了光明，看到了未來和繁榮，看到了幸福。」也讓韓國瑜主動邀請瓊瑤參與就職典禮，可惜瓊瑤因為身體因素無法前往。

同樣多年寫作，有破百本著作的溫小平，也在臉書上表明韓粉身分，表示自己寫過名為《愛情摩天輪》的小說，「高雄市長韓國瑜的翻轉成功，頗具意義，在深綠票倉竟然獲得高票。這告訴我們，乾淨選舉是可行的，悲情將成過去，藍綠不是唯一選擇，希望我們不要再說哪個縣市綠大於藍或藍大於綠，人民才是主人。」

作家許榮哲則從創意、寫作的角度看待新出爐的高雄市長韓國瑜，故事行銷成功之外，更有「3秒鐘敵人變朋友」的智慧，把看似對抗的對話，轉變成合作的可能性。

例如韓國瑜一次和民進黨議員高嘉瑜一同參加談話性節目，被高嘉瑜質問：「你終究是國民黨的，當選後你會不會走回國民黨的老路？」韓國瑜秒答：「妳跟我一樣，也是民進黨的非典型，但妳會被政黨綁架嗎？我想妳不會。」

許榮哲解讀，一句「我想妳不會」把對手悄悄拉近了自己，他認為這樣的案例堪稱史上最高戰力，不只列入《故事課》，更應列入人生必修課。

(中國時報)