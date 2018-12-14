瓊瑤po文力挺 溫小平慶幸甩悲情

友善列印
中國時報
／台北報導

新科高雄市長韓國瑜帶來政治新氣象，文人作家也願意相挺，瓊瑤即表態自己是「韓粉」，更受邀參加高雄愛河河畔舉辦就職典禮，作家溫小平還在臉書發文，說自己也是寫過很多愛情小說的超級韓粉，開玩笑說，「怎麼沒人邀我參加就職典禮？」

瓊瑤選前就在臉書上寫信給韓國瑜，「你金戈鐵馬，氣吞山河如虎，有大破大立的魄力，以一人之力，翻轉台灣選舉文化！」她表示，雖然她是台北市民，卻對高雄抱持希望，「在你身上，在這次選舉上，看到了希望，看到了光明，看到了未來和繁榮，看到了幸福。」也讓韓國瑜主動邀請瓊瑤參與就職典禮，可惜瓊瑤因為身體因素無法前往。

同樣多年寫作，有破百本著作的溫小平，也在臉書上表明韓粉身分，表示自己寫過名為《愛情摩天輪》的小說，「高雄市長韓國瑜的翻轉成功，頗具意義，在深綠票倉竟然獲得高票。這告訴我們，乾淨選舉是可行的，悲情將成過去，藍綠不是唯一選擇，希望我們不要再說哪個縣市綠大於藍或藍大於綠，人民才是主人。」

作家許榮哲則從創意、寫作的角度看待新出爐的高雄市長韓國瑜，故事行銷成功之外，更有「3秒鐘敵人變朋友」的智慧，把看似對抗的對話，轉變成合作的可能性。

例如韓國瑜一次和民進黨議員高嘉瑜一同參加談話性節目，被高嘉瑜質問：「你終究是國民黨的，當選後你會不會走回國民黨的老路？」韓國瑜秒答：「妳跟我一樣，也是民進黨的非典型，但妳會被政黨綁架嗎？我想妳不會。」

許榮哲解讀，一句「我想妳不會」把對手悄悄拉近了自己，他認為這樣的案例堪稱史上最高戰力，不只列入《故事課》，更應列入人生必修課。

(中國時報)

向情緒勒索說NO 殷仔獲聘清大榮譽客座教授

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。