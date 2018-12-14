殷仔獲聘清大榮譽客座教授

2018年12月14日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

台灣旅美棒球好手陳偉殷再創紀錄，13日獲聘為清華大學百年校史以來第一位術科榮譽客座教授，陳偉殷親自到場領下聘書，並為爆滿800名師生、在地棒球幼苗們分享棒球生涯點滴，還現場指導年輕球員們的投球姿勢，殷仔鼓勵學生們勇於挑戰、享受棒球。

「最難的是不是站上大聯盟，而是能不能享受比賽時的喜悅！」陳偉殷說，他從國小4年級開始打棒球，但回顧多年來的球員生涯，發現非科班學生往往比棒球專班選手更能享受比賽，鼓勵有意朝練棒球的後輩，「享受打棒球。」

陳偉殷昨親赴清大，從清大校長賀陳弘手中接下術科榮譽客座教授聘書，隨即「履行職務」，在體育館500多名師生面前，指導學生投球方式，並分享在大聯盟拚戰的點點滴滴，透過切身經歷，真實呈現運動員殘酷卻又成就感十足的生涯歷練。

「陳教授」現場指導2位清大棒球隊投手投球技巧，他先「對症下藥」，詢問球員碰到的困難，動機所碩一生鄭博升說他身體僵硬、無法施展力量，陳偉殷先讓鄭博升反覆投球，他在一旁觀察，再握著鄭的手矯正姿勢。

「陳偉殷耶，我一輩子都不會忘記！」鄭博升興奮地說，能近距離向陳偉殷請益，並貼身指導，是再多錢都換不到的機會，期待能將陳教授身上學到的內容，在球場運用。

曾因傷所苦的陳偉殷，也大方吐露他在手術後面臨生涯空前低潮，資方一度有意解約，當時年輕氣盛的殷仔，重新開始思考生涯方向，決定不願意就此放棄，此後，他無論跑步、重訓等訓練量，都足足比其他隊友多上1倍，終於逐步重新站穩在球隊的地位。

有別於向來以學科見長的校風，清大自從與新竹教育大學合校後，增加體育系培養運動精英，因應「術科頂尖」辦學方針，校長賀陳弘之前透過合辦棒球營的機會，當面邀請陳偉殷加入清大行列，殷仔也欣然同意，成為榮譽客座教授，在清大校史上寫下紀錄。

(中國時報)