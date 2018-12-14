彼得森畫政治 充滿暴力美學

美國藝術家克雷恩‧彼得森的作品色彩多以黑、白為主，來台現場作畫仍有其鮮明色彩。（台北文華東方提供）

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中國時報
／台北報導

愈來愈多的企業乃至BMW，精品都與潮流藝術家合作，流行文化、街頭藝術也不再只是小眾的次文化，而是一陣興起的世代品味風向。首次邀集全球30位潮流藝術家來台的「ALL THE RAGE」15日起在台北展開，策展人KEA表示：「希望讓台灣在國際藝術舞台能見度提升。」

此次「ALL THE RAGE」聚集來自美國、英國、法國、義大利、日、韓、台灣的當代潮流藝術家，台灣代表之一的不二良指出，如LV與村上隆合作，包括高端精品也開始與流行文化結合，街頭藝術也不再只是非主流或青少年間的玩意。「街頭藝術變成是有趣的文化現象，接地氣容易與產業合作，大家現在期望看到很真的東西。」

為此次「ALL THE RAGE」設計主視覺的克雷恩‧彼得森，作品充滿暴力美學，黑、白、金、紅等色塊是其特色，他認為這樣的色彩純粹、強烈而有力量感，他的創作題材大量圍繞政治，如川普當選美國總統後，他便以作品思考民主與權力；英國街頭藝術家D*Face則以一隻太陽穴長著翅膀的角色D*Dog而聞名，來台分享他的創作靈感，他表示：「我也不知道為什麼畫有翅膀的狗，自然而然從腦中冒出來的。」

自稱「法國紐約人」的WK Interact，作品中有許多動態感的線條，畫面充滿動能和爆發力，他自言創作時都希望與建築、空間相關，希望日後再來台時，能真正走上街頭或在建築物上創作。

(中國時報)

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