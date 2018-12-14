勇闖好萊塢 吳可熙準備好了

吳可熙簽約美國經紀公司，盼挑戰更多不同角色。（資料照片）

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中國時報
報導
吳可熙（右）和《瘋狂亞洲富豪》監製約翰潘諾迪談亞洲議題電影。

演員吳可熙曾以《再見瓦城》入圍金馬影后，近日加入美國知名經紀團隊CAA，據美媒《綜藝》報導，她自編自演新片《灼人秘密》探討影視圈的性騷擾事件，她飾演即使離開娛樂圈，仍無法逃脫一連串蹂躪的女演員。在導演鈕承澤涉嫌性侵案之後，由女明星親自撰寫的業內祕辛想必將掀起一波話題，不過她表示：「電影啟發自#Me Too運動，但劇情走向不一定是那個方向 ，還要看剪接。」

吳可熙正在洛杉磯的CAA本部開會，預計停留當地2周，「主要是來見美國這邊的經紀人，了解這邊的產業體系，還有公司安排我見了很多知名製片人及選角導演。」包含《瘋狂亞洲富豪》、《摩天大樓》、《美麗境界》和《Vox Lux》監製製片，以及《樂來越愛你》選角導演，大家除了對她的個人背景感到好奇，也對她剛拍完的《灼人秘密》極感興趣。

鼓勵女性創作者

每天至各製作公司開3、4個會，吳可熙在會議間發現，好萊塢相當鼓勵女性創作者，「他們對於女性題材和女性創作者非常感興趣。」她與監製約翰潘諾迪（John Penotti）見面時，對方也提到，過去想拍亞裔題材苦無方法，近年非白人為主的電影受重視，才能拍出全球大賣的《瘋狂亞洲富豪》。

吳可熙獨自向各大製片公司推薦自己，早已做好勇闖好萊塢的準備，「之前曾經連續一年每天都上網2小時和英語老師，用Skype一對一上課，從沒停過，後來為準備拍新片才停下來。」去年還赴紐約上1個月的表演課，面對各種文化差異，她說：「每天都在吸收新的想法，很棒！」

(中國時報)

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