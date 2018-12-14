陳艾琳窮遊北非找回自我

陳艾琳自曝憂鬱時會出現幻聽症狀。

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中國時報
報導
張克帆（右）曾陪老婆双兒走出2年憂鬱低潮。（資料照片）

納豆、御姊愛主持的狼谷競技台《失落戀花園》探討憂鬱症，陳艾琳上節目分享曾陷入憂鬱的心路歷程，曾與前MP魔幻力量團員阿翔鬧過婚變風波的她坦言，她有一段時間無法面對人群，每天躺在沙發上看電視，「但我不知道自己看了什麼，只想讓時間流逝，尤其是黑夜的時候。」她甚至覺得全世界都在看她笑話，一出門耳朵就出現幻聽，聽到大家一直在說她不好。

直到有一次陳艾琳到餐廳打包餐點，回家後打開發現，盒子上寫著「琳琳加油」，她在那個瞬間，覺得自己很愚蠢，怎麼會認為全世界都在說自己壞話，大家還是很溫暖的，說壞話的人只占一小部分。

後來她去北非當背包客，窮遊一個月旅費才花7萬元，旅程中到當地人家裡吃飯時，將迪士尼的筆送給主人的小孩，陳艾琳回憶：「當時他們眼中的開心，我一輩子都忘不了！」她從把快樂帶給別人的過程中，找到自己的價值。

張克帆陪妻度低潮

張克帆也分享陪伴老婆双兒走出低潮的經驗，他透露兩人交往期間，双兒曾罹患憂鬱症，在那段黑暗時期，他一結束工作就立刻回去陪她，曾有一次回家找不到人時嚇壞，以為她跳樓了，後來發現双兒躲在衣櫥角落一直哭，他就坐在身旁陪她。他認真地說：「很多人以為憂鬱症就是自怨自艾的病，其實並不是，憂鬱症是真的會死人的。」

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(中國時報)

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