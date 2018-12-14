王冠雄棄影從醫 挨酸「你懂啥」

王冠雄（中）與老婆姜文淑（左）一起接受哈遠儀專訪。

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中國時報
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王冠雄當年在電影中飾演職業殺手。

金馬影帝王冠雄是70年代家喻戶曉的明星，從影12年就拍了100多部賣座電影，卻在35歲事業如日中天時，退出演藝圈。日前他與太太姜文淑接受中視《改變的起點》哈遠儀專訪，提起曾被知名導演以「沒票房」理由拒絕錄用，打擊實在很大，但他苦磨3年，終於一舉拿下金馬影帝！他並以「8字箴言」揭祕當年電影大賣法則。

王冠雄演出第1部片《潮州大兄》就受矚目，但他雖有製片人力挺，卻遭到導演蔡揚名直接當面講：「王冠雄，我很欣賞你，你條件也不錯，可是我不知道你的觀眾在哪裡。可是現在我不用你不行，不用你大家會吵翻了，沒有辦法拍了。」他回憶當年拍戲辛酸，接戲猶如吃其他演員不要的剩飯，沒得挑選，但仍努力接戲、苦磨3年終於翻轉成功，後來還以《茉莉花》一舉拿下金馬獎影帝。

揭祕電影大賣法則

他陸續跟楊惠姍、林青霞、張艾嘉等知名女星搭檔且部部賣座，他也現場揭祕電影大賣8字箴言「男的要放、女的要蕩」，「這種電影一定賣錢，就是如此」。

王冠雄後來和太太移民美國，之後為了幫助自閉症兒童找到未來，投入大腦開發研究計畫。初期他常遭質疑及嘲諷，最常聽到就是「你不是拍電影的嗎？你怎麼懂？」「這次是扮演醫生嗎？」但他投入全部精力天天跟醫療團隊開會、研究，終於讓自閉孩童的家長看見孩子的進步，甚至連特殊教育老師都對他改變態度，讓他不後悔棄影轉行。

(中國時報)

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