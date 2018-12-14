袁婭維開唱 直衝後台脫Bra

2018年12月14日 04:11 中國時報 尤嬿妮 （北京連線） 報導（北京連線）

袁婭維（TIA）12日在北京舉辦「自然而然」生日音樂會，近500位歌迷到場慶祝她33歲生日，演出進行不到一半，她演唱〈Just My Luck〉時，趁間奏無預警衝下台，約隔10秒才重返舞台，事後她大方表示自己當時到後台脫掉內衣，「我扔了點東西，把內衣、NuBra（隱形胸罩）拔掉了，你知道為什麼嗎！因為我不喜歡穿內衣，但衣服裡還有件背心（不會激凸）」，在「中空」狀態下完成演出。

袁婭維前晚穿二截式黑色運動風服裝，露出纖腰、腹肌相當性感，2個表妹及3歲小姪女到場支持，爸媽則全程看直播力挺；她接連飆唱〈Lucky Rain〉、〈消失的愛人〉等高難度歌曲，透露演出前雖彩排2次，正式上場仍緊張，開唱前還刻意禁口，「我只要一吃飯肚子就漲起來，所以不敢吃」。

從幕後唱到幕前

袁婭維原為樂隊主唱，曾為張靚穎、馬天宇等歌手做幕後和音及編唱，2012年參加浙江衛視《中國好聲音》唱進16強，2014年以首張專輯《T.I.A.》出道。她單身近4年，前晚在音樂會上感性表示：「10多歲就一個人到北京，在外面工作打拚了很多年，習慣了也享受獨自的狀態，（生日）是可以讓我沉思的一天。」

嘉賓鄭偉杰為她戴上生日頭飾，兩人互動曖昧，她表示，「在音樂上我很認可他，都是好朋友。」

(中國時報)