千葉君寶島行揪旺仔賣萌

2018年12月14日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

「千葉君」的名字被大大的寫在版單中，不禁露出神氣。（羅永銘攝）

「千葉君」擔任一日小編，在電腦上一票公仔前，儼然是公仔之王。

「千葉君」（左）昨與旺仔合影，擺出相同姿勢。（羅永銘攝）

「千葉君」側面看去，全身就是立體的千葉縣地圖。（羅永銘攝）

日本千葉縣官方吉祥物「千葉君」來台推廣觀光，13日參訪《中國時報》、並充當影視消費中心「一日小編」討論新聞，「千葉君」有備而來，意外爆料日本巨星木村拓哉常常到千葉縣的「九十九里濱」衝浪，「來這裡，或許你就可以目睹巨星衝浪英姿！」

一身熱情紅色的「千葉君」體重10公斤，動作靈巧，下樓梯、搭電梯都難不倒。對於已有68年歷史的《中國時報》更是百般好奇，隨手翻閱報紙、參與編前會定版，興奮又開心，指著落版單上的「千葉君」一文說：「明天我就會上報了！」更和「旺仔」相見歡，擺出一模一樣神情，可愛萌翻天。

不可思議的生物

11歲的「千葉君」，是出身千葉的插畫家坂崎千春以該縣的輪廓為概念創造，7年前正式成為吉祥物，外型直覺像一隻狗，但「千葉君」特別強調：「我既不是狗、也不是熊，而是住在千葉縣的『不可思議的生物』。」他肩背著印有「千葉君」值星帶，帶上還繪有千葉縣代表名產落花生的圖樣，邀請大家到千葉品嘗各種在地美食。

「千葉君」的外型就是千葉縣地圖的翻版，眼睛所在地就是成田國際機場；被認定為日本遺產的佐倉、成田、佐原和銚子4個城市位在額頭上，而大小朋友喜愛的東京迪士尼樂園就位於他伸出的舌頭！在他背部長達66公里的「九十九里濱」，已定為2020年東京奧運衝浪賽事會場，說到此，「千葉君」爆料：「木村拓哉常私下來衝浪喔！」

「千葉君」盡責一日小編、推廣家鄉風景，更表演〈愛作夢的千葉君〉舞蹈。「千葉君」歡迎大家參觀IG、臉書等SNS帳號，繼續在網上共賞千葉縣風情，「大家快來千葉找我喔！」

(中國時報)