蔡淑臻×黃騰浩 氣場 爆棚

2018年12月14日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

泰格豪雅Formula 1 Lady女表，表圈鑲鑽，6萬7300元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer-02T陀飛輪計時碼表，碳材質款式，58萬5500元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer 01 Aston Martin 聯名計時碼表，21萬2000元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer-02 X藤原浩Fragment聯名計時腕表，可搭黑灰相間NATO表帶，26萬5800元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera Heuer-02 X藤原浩Fragment聯名計時腕表，黑色鱷魚皮表帶，26萬5800元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Link Lady Bella Hadid聯名鑽表，19萬5200元。（TAG Heuer提供）

伊林女星蔡淑臻和黃騰浩在明（15）日播出的公視年度大戲《靈佔》攜手演出，黃騰浩收起萬人迷的陽光笑容，刻意滿臉鬍渣、頂著一頭亂髮，帶有些許的頹廢；蔡淑臻更是不惜扮醜，臉上有刀疤，還是個瘸子，很難與昔日走在伸展台上的美豔名模聯想在一起。

「為了戲好，我什麼都可以犧牲。」蔡淑臻笑說，只要有好劇本，不要說扮醜，就算是全裸上陣的床戲她也願意嘗試，「如果是李安的《色戒》，男主角又是梁朝偉，我願意像湯唯一樣全裸上陣。」不過話一說完，似乎有些後悔，連忙再補上一句：「但，還是要看一下劇本啦！」

她拍戲時筋膜炎舊疾發作，和導演要求加碼為角色添加「瘸子」的元素，走路時一跛一跛的，更加完美詮釋在社會底層為生活掙扎的單親媽媽角色。

《靈佔》攜手 犧牲扮相

男主角黃騰浩是第一次參與公視新創電影的演出，在戲中飾演曾經風光的刑警，因為失誤被調到檔案室的涼缺，因自責和罪惡感而自我放逐，帶有一些頹廢，與他在之前偶像劇中高富帥的「極品男友」形象大不相同。

這次黃騰浩和蔡淑臻分別以Bottega Veneta（BV）和Giorgio Armani，佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）最新黑色系表款，氣勢破表。黃騰浩佩戴品牌與Aston Martin賽車合作的特別版Carrera Heuer 01 Aston Martin計時碼表，黑色陶瓷表圈上刻有Aston Martin字樣和測速儀；蔡淑臻則佩戴泰格豪雅與名模Bella Hadid合作設計的Link Lady Bella Hadid聯名鑽表，鑽石在黑色陶瓷表殼的襯托下更加耀眼奪目，十分吸睛。

(中國時報)