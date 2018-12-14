城城短T反差萌 姐姐辣腿太誇張

2018年12月14日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

晉升父親角色的香港男星郭富城，日前身著可愛泰迪熊T恤現身活動，穿MOSCHINO Teddy Holiday系列白色T恤1萬3300元。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO Teddy Holiday系列後背包，2萬5300元。（MOSCHINO提供）

MOSCHINO Teddy Holiday系列iPhone 8 Plus手機殼，2900元。（MOSCHINO提供）

姐姐謝金燕一雙筆直長腿，已是她稱霸紅毯的標準配備，日前她在個人社群帳號上，公布了一張身著MOSCHINO Teddy Holiday系列連帽衛衣的霸氣美照，疑似下半身失蹤的性感造型，連她自己也寫到：「我也覺得太誇張了。」去年晉升爸爸的香港男星郭富城，日前亦為個人演唱會挑戰全新金髮造型，更身著可愛泰迪熊T恤現身記者會現場，獻上帥氣的反差萌感，於耶誕前迎接演藝生涯的另一階段。

而MOSCHINO因應耶誕所推出的限量系列，以品牌創意總監Jeremy Scott創作的可愛泰迪熊出發，搭配閃爍的多彩燈飾圖案，打造出令人會心一笑的節慶風格。此系列共推出包含T恤、毛衣、後背包等共9款商品，即日起於全台品牌專櫃販售。

(中國時報)