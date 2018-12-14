城城短T反差萌 姐姐辣腿太誇張

姐姐謝金燕日前於個人社群帳號上公布一張露出細長美腿的性感造型，還俏皮寫下：「我也覺得太誇張了。」穿MOSCHINO Teddy Holiday系列長袖連帽衛衣2萬8800元。（翻攝自謝金燕官方IG）

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中國時報
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晉升父親角色的香港男星郭富城，日前身著可愛泰迪熊T恤現身活動，穿MOSCHINO Teddy Holiday系列白色T恤1萬3300元。（MOSCHINO提供）
MOSCHINO Teddy Holiday系列後背包，2萬5300元。（MOSCHINO提供）
MOSCHINO Teddy Holiday系列iPhone 8 Plus手機殼，2900元。（MOSCHINO提供）

姐姐謝金燕一雙筆直長腿，已是她稱霸紅毯的標準配備，日前她在個人社群帳號上，公布了一張身著MOSCHINO Teddy Holiday系列連帽衛衣的霸氣美照，疑似下半身失蹤的性感造型，連她自己也寫到：「我也覺得太誇張了。」去年晉升爸爸的香港男星郭富城，日前亦為個人演唱會挑戰全新金髮造型，更身著可愛泰迪熊T恤現身記者會現場，獻上帥氣的反差萌感，於耶誕前迎接演藝生涯的另一階段。

而MOSCHINO因應耶誕所推出的限量系列，以品牌創意總監Jeremy Scott創作的可愛泰迪熊出發，搭配閃爍的多彩燈飾圖案，打造出令人會心一笑的節慶風格。此系列共推出包含T恤、毛衣、後背包等共9款商品，即日起於全台品牌專櫃販售。

(中國時報)

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