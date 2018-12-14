蝦皮購物推雙12返場優惠

2018年12月14日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮購物「12.12生日慶」飆破1200萬訂單紀錄，最高1分鐘賣出7萬3519件商品。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶返場優惠」，小米石頭掃地機器人，原價1萬2995元，16日前限量特價1萬1499元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶返場優惠」，宏碁SF114 128GB筆電，原價1萬5900元，19日前限量特價1萬4500元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶返場優惠」，Mcdodo二代iPhone智能斷電充電線 2.4A快充Lightning，原價490元，16日前限量特價199元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「12.12生日慶返場優惠」，Apple MacBook Air 13吋，原價3萬1900元，19日前限量特價2萬9100元。（蝦皮購物提供）

今年雙12打得更火熱，蝦皮購物昨（13日）馬上公布本檔大開紅盤的消息，不僅台灣的訂單在開跑前10分鐘，就已超越雙11同期的紀錄外，全球蝦皮購物在雙12當天單日訂單，也打破了雙11的1100萬筆紀錄，直接飆破1200萬筆訂單、最高1分鐘賣出7萬3519件商品，而優惠還沒完結，為了回饋消費者，19日前再針對消費者最愛買的各式3C商品推出限量下殺折扣及5倍送優惠，再搶最後一波商機。

COACH、媚比琳等品牌再祭優惠

蝦皮購物發現台灣區超過95％訂單都來自手機APP，因此今年雙12玩盡各式新式策略，商品上在全球就攜手了超過45萬品牌及商家進駐，總計吸引了全球4800萬瀏覽人次，當中以美妝保健、居家生活以及3C家電，均榮登台灣雙12期間最熱銷品項，另外其人氣遊戲「蝦搖一波」，更於活動期間累積了全球4600萬次的互動，全新的「金頭腦」問答遊戲，也吸引了全球1100萬位玩家參與，可見互動拿獎金的遊戲相當吸客。

而為回饋消費者的熱情，蝦皮購物加碼延續雙12優惠至18日，今（14日）與COACH、媚比琳等人氣品牌再祭優惠，精選居家生活、美妝保養、3C家電等商品，推感恩回饋下殺4折起，另外16日前還有各式3C品類推折扣專區，凡消費滿1499元折150元、滿6000元享9折回饋，19日前還有「3A大暴走5倍送」活動，精選筆電旗艦蘋果、宏碁、華碩商品，活動期間購買輸入折扣碼，再享蝦幣5倍回饋無上限，讓消費者買到年底，錢包也不心疼。

(中國時報)