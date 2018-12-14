2018年12月14日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

林百貨進駐微風台北車站，「林時光鳳梨派」1盒690元。（微風提供）

林百貨進駐微風台北車站，「林百貨x舊來發林椪餅」每個40元，今14時起可用10元購買，限量50個。（微風提供）

百貨強化觀光地標實力，以文創物產、快閃咖啡創造差異化。微風台北車站引進台南具有觀光指標性的文創百貨「林百貨」，12日試營運、昨（13日）開幕，14坪櫃位主要販售台南特色伴手禮，猶如百貨中的微型百貨，連續2天吸引不少旅客，目標年營收2400萬元。

林百貨4年半來有550萬台日、港澳等觀光客到訪，現以「林百貨-台南好物產」為品牌，在微風台北車站成立第1個專售台南特色物產的據點，除了有老店合成帆布製作的「林百貨娃娃北車限定款」帆布袋，主打商品有台南晶英酒店主廚用台南在地鳳梨以法式手法製作的「林時光鳳梨派」，禮盒包裝有林百貨館內的電梯指針，與「林百貨x舊來發林椪餅」、「連得堂手工煎餅」等，此外也將台南鳳凰花圖騰融入杯墊設計。

台北101商辦大樓超過百個租戶，近1萬3000人使用，每天訪客約3000至5000人，可說是全台最高的「垂直社區」，台北101大樓營運長劉家豪表示，過去5年大樓平均出租率96％，今年成交租金的未稅單價每坪4300元，是全台商辦大樓最高，除本周一至五與新租戶VOLVO合作融合北歐文化的FIKA CAFE快閃店，讓租戶、訪客憑證免費享用咖啡，近來還成立全新的客戶關係團隊，提供租戶專屬管家式服務，持續展現「用心」經營。

(中國時報)