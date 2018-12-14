邱勝翊曾之喬交換暖心禮

螢幕情侶檔曾之喬（右）和王子邱勝翊，為丹麥時尚品牌ONLY及Jack & Jones首家概念店開幕合體。（陳俊吉攝）

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中國時報
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ONLY羊羔絨面棉服外套，原價4990元，12月25日前特價3743元。（ONLY提供）
Jack & Jones個性漸變針織衫，原價2490元，12月25日前特價1868元。（Jack & Jones提供）

螢幕情侶檔曾之喬和王子邱勝翊，昨（13）日為丹麥時尚品牌ONLY及Jack & Jones全台首家概念店開幕再度合體，私下交情甚好的兩人，還於活動中大玩交換禮物，並公布送禮訣竅。

曾之喬表示，因為男女對時尚品味有些差異，所以自己如果送衣服給異性時一定會附上收據，讓收禮者可自行退換，對於王子挑選給她的粉色絨毛防風大衣，她卻十分滿意，更打出90分高分。近日戀情頗受關注的王子，則坦言自己沒有很會挑禮，目前還沒準備女友的耶誕禮物，但平常會觀察對方的穿搭，來挑選類似款式當作送禮的選項。

而隸屬於時裝集團BESTSELLER下的女裝品牌ONLY及男裝品牌Jack & Jones，亦為即將到來的耶誕佳節，推出眾多送禮選項，並祭出全面75折優惠。約兩年前就先以暢貨店方式進駐台灣的品牌，現於微風廣場本館開設首家正式店櫃，以與亞洲同步、每週引進新貨的方式，藉包含商務、都會、丹寧及運動等多種風格的設計，吸引不同年齡層的男女客群。

(中國時報)

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