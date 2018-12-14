超市聯名甜點 20元起跳價

2018年12月14日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

頂好nutrifresh鑄造美味鑄鐵鍋共6款，2019年3月27日前單筆消費滿150元可集點兌換。（頂好提供）

city,super復興店威琪140周年限定-綜合巧克力復古書（造型鐵盒），170g、900元。（city,super提供）

全聯We Sweet × Hershey,s「經典巧克力布丁」，熱銷品升級，以Hershey,s可可粉製作，食用前淋巧克力醬，每杯45元。（全聯提供）

全聯We Sweet × Hershey,s新品「經典巧克力巨蛋麵包」，Hershey,s巧克力碎豆搭配可可粉熬煮成苦甜內餡，80g、39元。（全聯提供）

超市搶攻少女心，祭出聯名巧克力甜點、耶誕限定造型禮盒與繽紛糖果色調鑄鐵鍋，讓人吃一口、捧在手上，眼睛立馬變愛心。

全聯We Sweet與美國百年Hershey,s巧克力聯名冬季限定甜品，去年12月颳起排隊旋風，兩波商品共銷出近300萬個，創造1.5億元業績；今年首波從明（14）日起再以6款熱銷商品搭配11款新品，以20元起的親民價位，搶攻12月14日「擁抱情人節（Hug Day）」與耶誕節商機，看好可再次破億。

11款新品售價親民

這次2波商品共21款，較去年11款翻倍，6款熱銷品中「經典巧克力菠蘿泡芙」、「經典巧克力布丁」、「濃情美國經典巧克力燒」最受青睞，個別賣出40至60萬個；「冰心捲蛋糕4入-經典巧克力三重奏」加入巧克力豆升級為「冰心捲蛋糕4入-經典巧克力交響曲」，「巧克力燒」融入日本北海道奶油乳酪，變身有層次的「濃情雙重巧克力燒」，淋上巧克力醬的「經典巧克力布丁」口感更濃郁。

11款新品結合新食材，像是甜中帶苦的「經典巧克力巨蛋麵包」、雙重口感的「濃情花生巧克力糰子」、預購的「巧克力奶醬蘋果蛋糕」酸甜清爽。首波新品除5支預購商品販售至明年1月17日外，其他皆從14日起販售至明年1月31日，價位在20至99元間。

復古書造型禮盒精美

義大利百年精品巧克力「Venchi威琪」歡慶140周年，即日起至24日在city,super復興店開全台首間耶誕快閃店，首推復古書造型的140周年巧克力紀念禮盒，與耶誕節超夯的限量倒數月曆，適合送禮。

頂好即日起至2019年3月27日首次獨家推出造型可愛又實用的荷蘭品牌「nutrifresh鑄造美味鑄鐵鍋」集點活動，6款鍋具包含圓形鑄鐵媽咪鍋和圓形鑄鐵鍋、煎牛排必備的單柄方形鑄鐵烤盤，和圓形、心型、花型造型的小烤盅，活動期間單筆滿150元送1點，滿45點以上可免費兌換。

(中國時報)