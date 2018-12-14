超市聯名甜點 20元起跳價

超市搶攻少女心，祭出聯名巧克力甜點、耶誕限定造型禮盒與繽紛糖果色調鑄鐵鍋，讓人吃一口、捧在手上，眼睛立馬變愛心。
全聯We Sweet與美國百年Hershey,s巧克力聯名冬季限定甜品，去年12月颳起排隊旋風，兩波商品共銷出近300萬個，創造1.5億元業績；今年首波從明（14）日起再以6款熱銷商品搭配11款新品，以20元起的親民價位，搶攻12月14日「擁抱情人節（Hug Day）」與耶誕節商機，看好可再次破億。
11款新品售價親民
這次2波商品共21款，較去年11款翻倍，6款熱銷品中「經典巧克力菠蘿泡芙」、「經典巧克力布丁」、「濃情美國經典巧克力燒」最受青睞，個別賣出40至60萬個；「冰心捲蛋糕4入-經典巧克力三重奏」加入巧克力豆升級為「冰心捲蛋糕4入-經典巧克力交響曲」，「巧克力燒」融入日本北海道奶油乳酪，變身有層次的「濃情雙重巧克力燒」，淋上巧克力醬的「經典巧克力布丁」口感更濃郁。
11款新品結合新食材，像是甜中帶苦的「經典巧克力巨蛋麵包」、雙重口感的「濃情花生巧克力糰子」、預購的「巧克力奶醬蘋果蛋糕」酸甜清爽。首波新品除5支預購商品販售至明年1月17日外，其他皆從14日起販售至明年1月31日，價位在20至99元間。
復古書造型禮盒精美
義大利百年精品巧克力「Venchi威琪」歡慶140周年，即日起至24日在city,super復興店開全台首間耶誕快閃店，首推復古書造型的140周年巧克力紀念禮盒，與耶誕節超夯的限量倒數月曆，適合送禮。
頂好即日起至2019年3月27日首次獨家推出造型可愛又實用的荷蘭品牌「nutrifresh鑄造美味鑄鐵鍋」集點活動，6款鍋具包含圓形鑄鐵媽咪鍋和圓形鑄鐵鍋、煎牛排必備的單柄方形鑄鐵烤盤，和圓形、心型、花型造型的小烤盅，活動期間單筆滿150元送1點，滿45點以上可免費兌換。
(中國時報)