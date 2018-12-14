自拍神器TR80買一送一

APPLE WATCH Series 4表帶冬季新色，Nike運動型表帶、表環及運動型表帶，各3色，1690元。（APPLE提供）

友善列印
中國時報
報導
Razer Phone 2，2萬5990元。（Razer提供）
Razer Kraken Pro V2，3190元、Kitty耳朵，790元。（Razer提供）
CASIO自拍神器TR80及FR100L優惠組合，1萬8490元。（CASIO提供）
Beats by Dr. Dre米奇90周年紀念款，1萬900元。（Beats提供）

誰說女生只喜歡收到化妝、保養品，今年各大廠商都在年末推出適合女孩的3C新品及優惠，像自拍神器TR80終於買一送一了，Beats by Dr. Dre聯同90周年紀念的迪士尼，推出特別版的耳機，還有電競系女生會愛的人氣手機及耳機，讓準備送禮的人有更多選擇。

向來有自拍神器之稱的CASIO TR80，過去因為價格居高不下，讓不少女生因而卻步，不過今年CASIO為滿足廣大女性客戶，大方下殺推出與防水自拍神器FR100L的優惠組合，限量1000組特價1萬8490元，即能一次擁有2大自拍神器，不管上山下海，還是下午茶的姐妹時光，都能隨時拍出網美照。

而APPLE WATCH Series 4表帶冬季新色近日登台上市，此次推出Nike運動型表帶和表環2款共3色，色系都走最近大熱的灰系莫蘭迪色，另外還有包括扶桑花色等亮色系3色的運動型表帶，讓女生在不同時間，都能換上適合的表帶出門，即日起在台上市。

今年適逢90周年的迪士尼，耳機品牌Beats by Dr. Dre特別與其合作，推出特別版的Beats Solo3 Wireless，機身上以銀灰色與米奇的標誌性圖案作結合設計，更附有特別訂製的絨毛收納盒以外，還有Beats與米奇聯名專屬別針及轉印貼紙，加上實用的軟墊耳罩、5分鐘即可快充至40小時的續航力，內外兼備可收買不少粉絲歡心。

另外，近年不少女生愛上玩手遊電競，適逄Razer Phone 2首次在台灣推出，玩家們當然要跟上潮流入手這「信仰級」的電競手機，不僅擁有120Hz顯示螢幕，並搭載高通驍龍845處理器及Dolby雙前置喇叭，外出時還需要耳機的話，不妨再搭上品牌的Kraken Pro V2電競耳機，還可配上可愛的貓耳朵配件，就連韓國天團EXO成員伯賢，也曾戴該耳機「學喵叫」，可見品牌人氣之高。

(中國時報)

寶兒紅冬冬 女神氣勢噴發 Right-on暖時尚 全店秋冬商品5折…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。