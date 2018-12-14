自拍神器TR80買一送一

2018年12月14日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Razer Phone 2，2萬5990元。（Razer提供）

Razer Kraken Pro V2，3190元、Kitty耳朵，790元。（Razer提供）

CASIO自拍神器TR80及FR100L優惠組合，1萬8490元。（CASIO提供）

Beats by Dr. Dre米奇90周年紀念款，1萬900元。（Beats提供）

誰說女生只喜歡收到化妝、保養品，今年各大廠商都在年末推出適合女孩的3C新品及優惠，像自拍神器TR80終於買一送一了，Beats by Dr. Dre聯同90周年紀念的迪士尼，推出特別版的耳機，還有電競系女生會愛的人氣手機及耳機，讓準備送禮的人有更多選擇。

向來有自拍神器之稱的CASIO TR80，過去因為價格居高不下，讓不少女生因而卻步，不過今年CASIO為滿足廣大女性客戶，大方下殺推出與防水自拍神器FR100L的優惠組合，限量1000組特價1萬8490元，即能一次擁有2大自拍神器，不管上山下海，還是下午茶的姐妹時光，都能隨時拍出網美照。

而APPLE WATCH Series 4表帶冬季新色近日登台上市，此次推出Nike運動型表帶和表環2款共3色，色系都走最近大熱的灰系莫蘭迪色，另外還有包括扶桑花色等亮色系3色的運動型表帶，讓女生在不同時間，都能換上適合的表帶出門，即日起在台上市。

今年適逢90周年的迪士尼，耳機品牌Beats by Dr. Dre特別與其合作，推出特別版的Beats Solo3 Wireless，機身上以銀灰色與米奇的標誌性圖案作結合設計，更附有特別訂製的絨毛收納盒以外，還有Beats與米奇聯名專屬別針及轉印貼紙，加上實用的軟墊耳罩、5分鐘即可快充至40小時的續航力，內外兼備可收買不少粉絲歡心。

另外，近年不少女生愛上玩手遊電競，適逄Razer Phone 2首次在台灣推出，玩家們當然要跟上潮流入手這「信仰級」的電競手機，不僅擁有120Hz顯示螢幕，並搭載高通驍龍845處理器及Dolby雙前置喇叭，外出時還需要耳機的話，不妨再搭上品牌的Kraken Pro V2電競耳機，還可配上可愛的貓耳朵配件，就連韓國天團EXO成員伯賢，也曾戴該耳機「學喵叫」，可見品牌人氣之高。

(中國時報)