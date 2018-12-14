曹銘宗帶你紙上逛魚市場

2018年12月14日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

午魚，林哲緯繪。（貓頭鷹出版提供）

烏賊，林哲緯繪。（貓頭鷹出版提供）

軟絲，林哲緯繪。（貓頭鷹出版提供）

身為在地基隆人，曹銘宗常常逛市場買海產，回家自己研究如何烹飪，也開始研究這些海產獨特俗名的由來。（許文貞攝）

每天吃魚，卻叫不出魚的名字？想去漁港吃海產，或走一趟魚市場，卻聽不懂俗名、學名、中文、台語、日文混雜的海產名嗎？從小在基隆生長的作家曹銘宗笑說，有些名稱其實連攤販老闆、漁夫都不見得知道為什麼這樣叫，像是「花枝」和「魷魚」到底為何名稱不同？萬一多問幾句，還會不解的反問，「就一直以來都這樣叫啊！我怎麼知道為什麼？」

走入魚市場，曹銘宗猶如庶民飲食文化偵探，手指向攤位上擺滿的魚、蝦、蟹類，每種在外行人眼中看來只能勉強用大小、顏色、長短區分的海產都有其名，「像是『鮪』這個字怎麼來的？原來是從日文借用，而日本最初也是借用中文字，再自行造新字。」

食物隱藏文化脈絡

曹銘宗解釋，台灣因為日本時期的歷史因素，中文字沿用「鮪魚」，大陸就不稱作「鮪」，而叫做「金槍魚」，台語則是叫「串仔」，原因還在研究中，「但光是研究名稱的由來，就能知道很多有趣的歷史和文化脈絡。」

曹銘宗表示自己不是「美食專家」，而是「煮飯工作者」，自小喜歡做菜，手機存的照片都是自己煮的家常美食，「我太太就都不用煮，交給我就好！」他在報社工作30年，曾擔任記者，負責與台灣史、文化相關路線，「有次為了出書，採訪了基隆廟口的小吃攤，一攤接著一攤問，開始對食物、海產名稱感興趣。」

歷史地理交叉比對

這些看似理所當然的「名字」，背後更隱藏著大歷史的痕跡，曹銘宗從常用的名稱往回比對，「科學資料除了學名，往往也會記載俗名，但不會寫到俗名由來。我以族群為線索，比對荷蘭文、西班牙文、日文、原住民語以及泉州文獻史料，慢慢找到魚名的由來。」

像是傳統上被認為最好吃的「午仔魚」，為何以「午」為名？曹銘宗表示，近年甚至有人以為「午」是錯字而改寫作「鯃」，連維基百科都寫兩者通用，「但鯃這個字來自中國古時候的一種如今已經絕跡的魚，跟『午仔魚』無關，我後來在《泉州府誌》查到，原來是這種魚豐收的『大出』時刻，在泉州正好是端午節，因此即使午仔魚在台灣盛產的時間不是端午，仍然保留了泉州漁民的說法。」

(中國時報)