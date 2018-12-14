浮圓仔燖肉圓 料理不只煎煮炒炸

2018年12月14日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

不同地區會有各自獨特的飲食文化，也有對應的飲食語言，像是日前一篇台灣人愛吃「Q」的外國報導就引起討論。作家陳淑華表示，「Q」來自閩南飲食，文字應寫作「䊆」，「就像是用臼搗米有黏性，閩南人即使滷肉『火君』或『炕』到爛，也要追求『䊆塊塊』的口感。」

陳淑華花了4年時間搜羅閩客料理語言，也記錄廚房經歷不同時代的變化，「以前沒有瓦斯爐，用灶做菜，除了大灶，旁邊還能有衍生出不同變化的煮食方式，也因此有很多煮食動詞。未來人類可能只需要『按』或『轉』，操作烤箱或微波爐就可以了，以前各種煮食的文字和庶民歷史很可惜的就慢慢流失。」

小時候住在彰化的陳淑華，即使後來全家搬到台北居住，家中仍然保留部分彰化煮食的習俗，特別是不同的節氣，例如每到立夏，媽媽就會炒「瓠瓜麵」，說「又肥又白」象徵富貴。她對於台灣飲食文化的研究起源，正是來自於母親的家常菜。

陳淑華將母親的家常菜寫成前作《島嶼的餐桌》，「我從來都不特別覺得媽媽是很會煮的人，但她就跟每個家庭的媽媽做的菜一樣，其中都有故事。」後來她認識客家攝影師邱德雲，到苗栗時吃客家菜，又發現其中有許多獨特的煮食詞彙，忍不住困惑，閩南語也有這些特別的動詞嗎？

陳淑華於是先回家問媽媽，發現其中大有玄機，「像是媽媽說冬至煮湯圓，要『浮』圓仔。或是燙青菜，不是『火君』或『炕』這種煮到軟爛的方式，而是『煠』過就好。」於是開始了新書《灶邊煮語》中的閩客料理動詞踏查計畫，先從老家彰化開始找人訪談，逐漸擴及到台南、屏東、雲林、台北等地。

陳淑華表示，「最好是找有一點年紀的長輩，問他們，小時候家裡煮什麼？過年煮什麼？女性有生小孩的話，再問坐月子吃什麼？通常就會勾起很多回憶，當他們描述這些食物的時候，就會聽到很多有趣的動詞。像是在宜蘭聽過老人家要『烞』肉（即為卜肉）給孫子吃，在屏東潮州發現當地煮肉圓要用隔水加熱，說『燖』肉圓，都是很有趣的庶民文化。」

(中國時報)