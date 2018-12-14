2018年12月14日 04:11 中國時報 本報訊

人類這個不良品：從沒用的骨頭到脆弱的基因作者／納森．蘭特出版社／天下文化（天下文化提供）

走進陌生人的家：何安蒔教你整理心，再整理空間作者／何安蒔出版社／天下雜誌（天下雜誌提供）

解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告作者／「誰能撼動北韓」製作單位、柳宗勳出版社／時報出版

覺得北韓飢荒嚴重又老又窮？金正恩時代的北韓，GDP為17年來最高！金正恩是揮舞著核武的暴力屁孩，還是冷靜睿智的年輕領導人？北韓不斷利用核子武器來威脅美國，擁核問題多年無解，但近日局勢的發展卻又讓所有專家跌破了眼鏡：北韓領導人竟然能與美國總統川普一同坐上談判桌！兩韓領導人可能一同獲諾貝爾和平獎！這個不可思議的獨裁國家，究竟是怎樣運作的？

本書取材自韓國KBS、英國BBC、德國ZDF3國電視台所共同製播的紀錄片「誰能撼動北韓」，除了細部分析金正恩在位7年的所有數據、揭露北韓最新戰略以外，同時刻畫了金正恩上任以後的權力版圖驟變及當今重要政治組織與人物，並且首度系統性地呈現出北韓海外勞工的狀況。

當全世界都為北韓現況與金正恩的領導風格疑惑不已，透過與北韓最親近的兄弟──南韓之視角，我們能更理解北韓是怎麼樣的國家、金正恩又欲將北韓帶往何方。

■人類這個不良品：

從沒用的骨頭到脆弱的基因

作者／納森．蘭特

出版社／天下文化

「看哪！人體和體內許多系統、器官和組織，是多麼美妙、複雜又偉大！」類似的話語各位想必都不陌生。似乎愈深入瞭解人體，愈覺得人體優異非凡。讚嘆人體多奇妙的書有上萬種，告訴你如何從人體缺陷找到樂趣的，只有這一本。

人體其實處處可見很瞎的設計：裝反的視網膜、多餘的尾巴殘存結構、很容易把自己噎死的狹窄喉嚨，以及骨頭過多的手腕、腳踝。放眼動物界，人類還有很多「獨享尊榮」，像是椎間盤突出、停經期。有些動物一輩子吃草也活得好好的，我們卻得要靠複雜的飲食才能存活。有些動物可以邊吃飯邊生小孩，分娩卻是人類女性及胎兒的生死關頭。

不只如此，我們還有神經兮兮，見到黑影就開槍的免疫系統；有碩大，但把自己騙得團團轉的腦袋瓜；還有虎視眈眈的癌症，只要你活得夠久，它總會找上你。作者納森．蘭特從演化史的角度出發，「我寫的這本書，內容涵蓋人體從頭到腳的許多缺點。這本書裡提到的所有缺點，分別訴說著人類演化史上的故事。」

■走進陌生人的家：

何安蒔教你整理心，再整理空間

作者／何安蒔

出版社／天下雜誌

在台灣，「整理師」這門行業大約是從2017年才逐漸獲得媒體的注目與報導。當外界把重點放在賺多少錢、工作內容到底是什麼時，整理師何安蒔表示：「這是一份幫助客戶檢視內心狀態的職業，同時也是一個可以創造感動與幸福的事業！」

「整理」是一種全面性，且經過深思熟慮的空間規畫，其中還牽涉了邏輯思維與自我管理。從食衣住行各項物品的分類開始，小至一個抽屜，大到一整間房子，什麼東西適合放在什麼位置？怎樣的排列組合才能最有效利用空間？這些全都是學問。

一個人會不會收納整理與對環境的整潔敏感度、個性和原生家庭都有很重要的關係。何安蒔強調：「整理不是每個人天生就會的技能，它是需要後天學習的，它更不是屬於女性的義務與責任。」

(中國時報)