新系內訌！吳乃仁怒轟鄭文燦 中生代扶卓遇亂流

2018年12月15日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 、 甘嘉雯 ／綜合報導 ／綜合報導

卓榮泰

吳乃仁（左）鄭文燦（右）

綠中生代推「大師兄」選黨魁 卓榮泰恐成「小英影子」

民進黨敗選後，蔡英文總統辭去黨主席一職，民進黨中生代卻無人表態接棒。在中生代聯名推舉行政院祕書長卓榮泰參選黨主席後爆發內訌，新潮流大老、民進黨前祕書長吳乃仁昨不滿同為新潮流的鄭文燦挺卓榮泰，宣布退出民進黨、退出新潮流。不過被點名的桃園市長鄭文燦說，「我不知道這狀況」。

吳乃仁昨凌晨在新潮流內的群組向鄭文燦喊話，「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流」、「我已經忍了很久，這是最後一刀。」

忍很久了 吳乃仁補一刀

對於鄭文燦挺卓的說法，吳乃仁說，「請替我報告利總幹事，自即日起本人退出新潮流！我還在辦公室的東西，這幾天會過去打包！此後，祝大家幸福快樂，心想事成！至於退出民進黨的手續，請幫我處理，算是幫我最後一次忙」。

他還強調，請不要搞錯焦點！對人選他沒意見，「反正由他們玩一年」。可那樣的羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？「我已經決定了」，他簽名的當下，也沒想到跟小段30年的兄弟情。

退黨退流 斥不顧兄弟情

鄭文燦對此則是以「向來不對派系事務發言、沒有評論」回應。鄭文燦14日表示，他與其他人相約喝咖啡，之後協商共推「大師兄」卓榮泰；他說，一個黨要革新，大破大立，需要專職的黨主席，我們其他的中生代夥伴，有的在地方上有職務，有的角色上不適合。

鄭文燦表示，卓榮泰是中生代裡的大師兄，擔任過3屆立委，也擔任過不同執政時期的職務，個性非常圓融、謙和，可以說在政界只有朋友沒有敵人，他是適合的黨主席人選，不過最重要是要大破大立，是要把錯誤可以更新、更正。

綠委許智傑則出面緩頰，吳乃仁覺得這次選舉大敗，民進黨要有很大的改革決心，但經過這段時間，吳乃仁覺得變動幅度很小，波及的人很少，讓人民覺得改革步調真的不夠。他說，當然希望吳乃仁能留下來，「但以乃公個性，恐怕很困難。」

對民進黨大老吳乃仁揚言退出新潮流、退出民進黨，陸委會前副主委張顯耀14日在臉書指出，民進黨兩次執政，吳乃仁都是既得利益者之大戶，吳乃仁的子女吳怡青、吳怡翰分別擔任台苯董事長與董事，兩年下來就領了3500萬元，就連吳乃仁的妻子詹彩虹也擔任顧問一職，「台苯儼然變成吳乃仁的家族企業了？」

吃飽穿暖 黨難當前跳船

他並認為，吳乃仁此時選擇跳船退派、退黨，並非是有「頑強的品格、剛正的氣質」風骨高尚之人，而是二代人已吃香喝辣、吃飽穿暖，此時眷戀已無意義，此時不走更待何時。

(中國時報)