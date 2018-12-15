行程無政治意涵 快去快回！陳雲林決來台 弔唁江丙坤

2018年12月15日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

國台辦發言人馬曉光昨證實，過去曾與海基會前董事長江丙坤舉辦過8次「江陳會」的大陸海協會前會長陳雲林，將以個人名義赴台弔唁。江丙坤家屬昨日晚間也證實這項訊息。據了解，陳雲林此趟將「快去快回」，且不會有任何政治意涵。

本報12日獨家報導，陳雲林將來台弔唁江丙坤，國台辦該日的記者會僅表示「有關方面將在與江先生家屬溝通後做出適當安排」。14日，國台辦予以證實。

發言人馬曉光14日表示，陳雲林與江丙坤交往多年，結下深厚友誼，為表達對江丙坤的敬意和追憶之情，陳雲林將以個人名義、生前好友身分赴台弔唁。

由公到私 兩人多年好友

江丙坤友人、海基會前副祕書長高文誠昨受訪時說，陳雲林已經向家屬表達將來台弔唁，至於具體時間及行程目前都還在協調中，並待辦理來台手續相關事宜而定。

據江丙坤過去的幕僚指出，陳雲林過去由公到私都為江丙坤好友，所以來台弔唁，沒有其他任何政治意涵。據他了解，陳雲林這趟來台行程單純，不會有別的安排，且是「快去快回」。

至於陳雲林此行，該人士稱，家屬這邊多少還是會向海基會提出一些需要協助的事宜，畢竟陳「還是要進到海基會這棟大樓裡」。

個人名義 進海基會追思

為便於各界緬懷江丙坤，家屬定於江丙坤生前最後一個公職所在地，也是江丙坤一手籌建的海基會目前所在，位於大直的新建大樓2樓公亮廳設立追思會堂，已於昨日上午10時起對外開放弔唁。開放時間為12月14、15日上午10點至下午4點及17至21日的上午10點至下午4點。另外，江丙坤的長子江俊德日前也表示，目前計畫本月底舉行家祭，追思會預定於明年一月舉行，地點未定。

陸委會昨表示，關於陸方人員申請來台的事項，陸委會尊重家屬意願，會協同相關單位提供必要協助。陳雲林此行申請事由，就是單純弔唁。基於人道考量，政府將請海基會協助聯繫安排，提供必要協助。

(中國時報)