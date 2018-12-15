看見綠中生代接班 坦言感到壓力！林為洲籲國民黨中生代 勇於承擔

2018年12月15日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

老藍男2020卡位戰？ 選民盼世代交替

蔡總統為九合一敗選辭黨主席，黨內跨派系中生代共推行政院祕書長卓榮泰參選。對此，國民黨立委林為洲坦言，「我感覺壓力」，馬上把訊息傳給國民黨中生代群組；他認為，看起來民進黨中生代全面接班態勢出來了，不只黨主席，將來還可能由中生代接任閣揆、總統府祕書長等。

「全民調」是為談制度

林為洲接受廣播訪問說，卓榮泰個性穩重又有點嚴肅，而自己接下來會繼續跟國民黨中生代討論，「中生代恐怕要更勇於承擔、更勇敢一點」，若總統選舉中生代可推出一組，也滿不錯。

談及「綠白合作」對國民黨是否2020較難打？林認為「合作可能很低」，從立委補選可見端倪；若補選無法合作，後面合作機會就低，「我想已確定不會合作了」。

至於呼籲總統提名採全民調，是否為排除黨主席吳敦義？林說，談制度不是談人選，且「全民調吳敦義也不一定會輸，只要他改變作法，就像韓國瑜」；韓過去跟現在思維及作風差滿多的，「所以每人都有機會，只要願意改變、願意接地氣。」

願接地氣 每人都有機會

林為洲說，黨原本提名制度有所謂「黨員30％、民調70％」，現在是呼籲改全民調。「黨員投票除選黨職人員適用外，公職初選都不應適用，其他政黨也沒這樣做，會增加麻煩，像人頭黨員、請客吃飯、栽贓走路工等。」

黨中央回應態度不想改？林說，黨長久以來都如此，較保守，碰到改革就像洪水猛獸，但這次韓國瑜現象，真要讓國民黨好好思考。至於初選時間點，他稱「越早越好」。

訪談過程中，林為洲在廣告時間，點評可能競逐大位的黨內要角，「新北市長朱立倫也不強，不過他跟前主席洪秀柱倒是修補得不錯；國民黨主席吳敦義參選，就好到台北市長柯文哲」；提到組發會主委李哲華時，更脫口稱「吳敦義的狗」，待主持人提醒正直播，連忙要求剪掉這段並致歉。

失言罵李哲華 鞠躬道歉

隨後，林為洲除在臉書PO文道歉，下午再度出面鞠躬，「我再次慎重、誠懇向李哲華主委道歉，希望他原諒」。

李哲華對此直言「很遺憾」，大家就事論事，用汙辱性字眼有失林為洲身分；林過去給人印象是文質彬彬，現在令人有點「人前手牽手、人後下毒手」感覺，但個人造業個人擔。

(中國時報)