新聞透視》國民黨保守不表態 如何再創韓流奇蹟

2018年12月15日 04:10 中國時報 季節

對敵手不出惡言 韓國瑜展高EQ

民進黨九合一大選慘敗後，昨拱出卓榮泰參選黨主席，由此民進黨中生代接班態勢漸成形；反觀國民黨，如今仍保守有餘、開創不足。的確，在「韓流」效應帶動下，國民黨擊潰了「討厭民進黨」，但絕不代表國民黨被人民接受；國民黨更應趁勢改造，讓中生代崛起，與民意接地氣，才不致在總統大選中讓民意淘汰。

九合一大選無疑給民進黨帶來慘痛教訓，沒想到兩年多前夾帶700多萬票民意基礎的執政黨，傾刻間土崩瓦解，而敗選正是最有利世代交替的機緣。

2008年民進黨四大天王之一的謝長廷和蘇貞昌搭檔選總統，慘敗近200萬票，民進黨前景不被看好，這時就給年僅52歲、黨內資歷尚淺的蔡英文出頭機會；早前，國民黨2004年連戰二度落選總統後，也讓54歲的馬英九有了上位機會。

從這觀點看，慘敗的民進黨興起世代交替也屬正常；只不過，這並不代表國民黨沒世代交替的需要。

尤其，國民黨贏了沒人想過可能翻轉的高雄，「韓流」奇蹟更讓國民黨中生代出現極切檢討的聲浪。原本高雄是綠營天下，加上無黨產，國民黨根本沒人認為有勝選可能，也根本沒人願「跳火坑」。但韓國瑜勇於承擔，把握機會，又表現得當，終引領風潮贏得勝選，成為黨內中生代領頭羊。

勇於承擔創造時勢，是韓國瑜勝選主因。顯然，國民黨要思考的是如何創造接地氣與民意的理念，讓中生代結合地氣，才是勝選關鍵。

登記參選民進黨主席的卓榮泰今年59歲，被稱「中生代大師兄」；國民黨檯面人物如朱立倫57歲，能說不是中生代？韓國瑜今年61歲，已屬中生代末段班，但他創造的韓流奇蹟，即使年輕一代也做不到，顯然世代交替固然重要，但制度建立更關鍵。

藍委蔣萬安說的沒錯，先把遊戲規則訂好才是正道。如今國民黨天王勤跑基層，中生代相對保守不敢表態，又如何在關鍵時刻讓國民黨再造奇蹟？民進黨已跨出中生代接班第一步，贏得大選的國民黨呢？

(中國時報)