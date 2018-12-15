民眾高呼總統好 朱回應會加油

被外界視為國民黨未來總統大選可能人選的新北市長朱立倫，14日赴台南聖母廟參拜，民眾夾道高喊「選總統」。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

新北市長朱立倫日前南下雲林搶救高麗菜價，14日應邀到台南市正統土城鹿耳門聖母廟參加安座大典，向媽祖祈求國泰民安。人氣強強滾的朱立倫，沿路吸引不少民眾夾道歡迎，並高呼「選總統」、「總統好」。他回應民眾說，「我會繼續加油努力。」

朱立倫近來頻頻下鄉，繼日前到雲林，以優於產地的價格購買400噸高麗菜，搶救高麗菜價，昨天再度南下參拜台南廟宇，被外界解讀是提前到台南布局，為進軍2020年總統選舉做準備。面對民眾勸進吶喊，他表示，來得早或來得巧，完全是配合正統鹿耳門聖母廟安座大典。他說，之前到雲林是關心菜農，台南是自己岳家與太太的娘家，他常常回台南，也感受到鄉親的熱情。

台南市正統鹿耳門聖母廟，與全台82座大廟成立金蘭會已有30年，廟方過去常到新北市廟宇進行「交陪境」，朱立倫皆有參與，時任新北市副市長的侯友宜更曾扮抬轎角色，彼此互動良好，廟方昨天舉辦37周年安座大典，朱立倫特別南下參加。

新北市長當選人侯友宜九合一選舉前，也曾到聖母廟參拜許願，一舉當選，廟方表示，這代表媽祖靈驗回應侯友宜的誠心祈求，侯也會擇期回廟還願。

廟方昨適逢建廟完工37周年安座大典，朱立倫率新北市10多家廟宇到訪回禮，不少南部民眾期待他參選2020總統大位，在他踏入廟埕廣場時爭相擁抱、握手、拍照，並夾道高呼「選總統」，展現南台灣民眾的熱情。

朱立倫在媽祖前完成參拜儀式，並向媽祖祈求國泰民安、風調雨順，希望媽祖文化在台灣發揚光大。面對鄉親夾道歡迎，力拱選總統熱情，他說「我會繼續加油努力！」

為了這次盛會，正統鹿耳門聖母廟還打造一座花局，並花團錦簇間放著3大7小壽桃，且用壽麵做成白鶴，很稀奇特別，連朱立倫都看的目不轉睛。

(中國時報)

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