張善政坦承考慮參選！2020暖身 王金平感恩之旅引聯想

2018年12月15日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

建議27位韓內閣名單？！ 王金平、黃昭順被點名

國民黨九合一大勝後，前立法院長王金平周四開始「感恩之旅」，引發為2020暖身聯想；繼首站在台中宴請選舉有功人士後，14日到彰化縣花壇鄉，他感謝彰縣國民黨大團結，讓王惠美高票當選縣長，並強調彰化立委補選，要穩住國民黨這一席。

王金平負責九選區都拿下高票，昨特別到彰化縣辦感恩餐會，未來幾個縣市都會舉辦「感恩餐會」，大本營高雄市預料勢必爆桌。前立委蕭景田、阮剛猛、鄭汝芬、林滄敏、陳杰、謝章捷和前縣長卓伯源、前議長白鴻森等國民黨內大老全出席，新當選縣長王惠美和鄉鎮市首長和縣議員也到齊，席開30幾桌。

王金平說，「藍天再現」展現國民黨團結能量，特別感謝所有人付出和支持，把王惠美推向縣長寶座；緊接著彰化第1選區立委補選，藍綠到無黨形成搶爆局面，藍營已浮出檯面人選，包括柯呈枋、林庚壬、阮厚爵、涂淑媚、蔡明忠等，也被解讀背後支持的派系角力較勁得厲害。

王金平強調，王惠美25日當縣長，騰出這1席立委國民黨不能鬆懈，一定要團結，穩住席次。至於立委提名誰出線，王惠美說，這次當選主要是靠所有人幫忙，至於補選提名，黨有黨的制度，她尊重黨的機制。

此外，前行政院長張善政昨接受《POP搶先爆》訪問時，坦言確實認真考慮2020參選總統，參選考慮的就是「2020蔡英文和民進黨一定要下台」。他直言，2020總統大選可能是「三腳督」甚至「四腳督」，他推測台北市長柯文哲「有參選可能」。

是否會跟國民黨合作？張善政說「主動權在國民黨」。是否會跟吳敦義搭檔？他說，當副總統並非絕不可能，但要思考自己價值在哪，「當深宮怨夫不好」！

(中國時報)