連勝文稱 喊了10年沒做到！學者潑冷水 世代交替有難度

2018年12月15日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

對黨內最近出現中生代接班呼聲，國民黨中央委員連勝文表示，中生代接班訴求，已在國民黨內喊了整整10年，都沒真正發生過，「只能說同志還需努力」。文化大學授陳一新直言，目前放話者貢獻不足，能力有限，要世代交替有難度。

陳一新表示，現在喊世代交替的人，地位不高，哪個撐得了檯面？林為洲是新竹立委，知名度有限，羅智強更初出茅廬，在深藍區高票當選不稀奇。再者，中生代和老生代怎分？韓國瑜跨越這兩者，且所有世代都不如他，他都不講世代交替，很多不如他的人卻跳出來講話。

陳一新分析，有些人喊話是想搶位置，如前行政院長張善政沒太大功勞，台北市沒輔選成功也考慮選。很多3、40歲中生代，表現不一定比老生代好，有比韓國瑜好嗎？只不過這次國民黨贏，很多人跳出來，但沒足夠功勞就爭，自然難服人。

對於黨內2020總統初選是否支持「全民調」？連勝文稱，要全民調或加黨員投票，其實結果都差不多，重點是應由有意參選的候選人，把理念及未來政策路線講清楚，若能說服包含國民黨員在內的社會大眾，這樣的人就可代表國民黨參選，並贏得勝選。至於初選是否越快越好？連回「各有利弊！」

媒體追問，2020是否應由中生代代表參選？連勝文認為，「年紀不是問題，是思維的問題」，有些人年紀大思維很先進，也有人年紀輕但思維老舊，重點是如何能有一套理念價值、政策路線論述，能說服包含國民黨員在內的社會大眾，才是最重要作法。

(中國時報)