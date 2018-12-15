連勝文稱 喊了10年沒做到！學者潑冷水 世代交替有難度

友善列印
中國時報
／台北報導

對黨內最近出現中生代接班呼聲，國民黨中央委員連勝文表示，中生代接班訴求，已在國民黨內喊了整整10年，都沒真正發生過，「只能說同志還需努力」。文化大學授陳一新直言，目前放話者貢獻不足，能力有限，要世代交替有難度。

陳一新表示，現在喊世代交替的人，地位不高，哪個撐得了檯面？林為洲是新竹立委，知名度有限，羅智強更初出茅廬，在深藍區高票當選不稀奇。再者，中生代和老生代怎分？韓國瑜跨越這兩者，且所有世代都不如他，他都不講世代交替，很多不如他的人卻跳出來講話。

陳一新分析，有些人喊話是想搶位置，如前行政院長張善政沒太大功勞，台北市沒輔選成功也考慮選。很多3、40歲中生代，表現不一定比老生代好，有比韓國瑜好嗎？只不過這次國民黨贏，很多人跳出來，但沒足夠功勞就爭，自然難服人。

對於黨內2020總統初選是否支持「全民調」？連勝文稱，要全民調或加黨員投票，其實結果都差不多，重點是應由有意參選的候選人，把理念及未來政策路線講清楚，若能說服包含國民黨員在內的社會大眾，這樣的人就可代表國民黨參選，並贏得勝選。至於初選是否越快越好？連回「各有利弊！」

媒體追問，2020是否應由中生代代表參選？連勝文認為，「年紀不是問題，是思維的問題」，有些人年紀大思維很先進，也有人年紀輕但思維老舊，重點是如何能有一套理念價值、政策路線論述，能說服包含國民黨員在內的社會大眾，才是最重要作法。

(中國時報)

張善政坦承考慮參選！2020暖身 … 昔日紀律嚴明 萬流歸宗！新系路…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。