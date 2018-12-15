昔日紀律嚴明 萬流歸宗！新系路線之爭 不得不分流

2018年12月15日 04:10 中國時報 曾薏蘋

新聞透視民進黨新系大老吳乃仁，不滿民進黨檢討幅度，且對桃園市長鄭文燦挺卓榮泰參選黨主席感到失望，決定退流、退黨。其實，新潮流因紀律嚴明，給人「槍口一致對外」的印象，近幾年，民進黨從執政、在野再度重返執政，權力與利益變得錯綜複雜，新潮流也從「萬流歸宗」開始「分流」。

內部分成北流跟南流兩股勢力，後來也出現利錦祥主導的中流；新潮流最知名的兩顆「土豆仁」就是邱義仁跟吳乃仁，邱義仁在扁時期，成為前總統陳水扁最得力的左右手，但阿扁捲入弊案後，對於扁的態度，開始出現意見分歧。

當年北流兩位重量級立委李文忠、林濁水發表以「誠信」為名的辭職聲明，表達對陳總統面對國務機要費案與黨中央處置的不滿；但是對南流賴清德、陳菊等人來說，卻依舊對扁力挺，並不時表達關心。

扁案 南北流出現分歧

一名黨內人士就說，南流比較地方型，北流是書生型，南流比較重視溫情，北流比較現實，很會切割，所以陳菊、賴清德比較親扁，但北流就幹翻阿扁。

此外，立委段宜康擔任新系總召的時候，南流一度認為，段沒有把北流的問題處理好，進一步波及南流，最後全被打成「中國流」。

南流壯大、挺蔡 添矛盾

近年來，南流日漸壯大，尤其陳菊、賴清德的勢力及人氣，已不在是新潮流所能控制，因為兩人的能量，已經勝過整個新系；例如當年新系內部就不滿陳菊擬在港都組跨派系的「高雄團隊」；此外，陳菊當時的核心幕僚洪智坤等人，也是在「北流」主導下遭新系除名。

蔡英文執政後，賴清德接閣揆、陳菊接總統府祕書長前，皆遭到北流如林濁水、段宜康等人反對，但終究抵不過兩人意志，只好放手成全，這次九合一大選失敗，再度希望賴、菊趕快「下船」，但一個繼續留守，一個遙遙無期。

吳開炮 反映對蔡不滿

至於中流的蔡其昌，還有北流的鄭文燦，可算是「新系中的英系」，是新系中最挺蔡英文，蔡其昌也創下立法院有史以來最年輕的副院長紀錄；至於鄭文燦，原本是總統最想要接棒的黨主席人選，不難看出受蔡英文重視的程度。

這次吳乃仁開炮，也反映出他長期對於蔡英文的不滿；蔡英文2008年成為黨內共主後，吳乃仁兩度擔任蔡主席的秘書長，2012年蔡英文首度參選總統，吳更擔任蔡的競選總幹事。但在蔡英文總統敗選後，同年吳乃仁在台糖董事長任內涉入的售地案遭判刑9個月，吳在出獄後跟蔡就「各走各的路」。

(中國時報)