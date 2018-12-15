卓榮泰選黨魁 民進黨將誠實踏實

2018年12月15日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

民進黨中生代跨派系共推行政院長卓榮泰參選黨主席，昨趕在民進黨主席補選登記截止前夕完成手續。卓榮泰表示，「最近我們都聽到，台灣有個最大黨叫『討厭民進黨』」；未來民進黨會是一個誠實、踏實的黨，也是服務型的政黨，未來要團結、和諧，全力協助執政團隊。

卓榮泰閃電宣布投入黨主席選舉，今起從北部開跑，晚間參加「六張犁世紀聯誼會」聚會，周日則出席台北市議員洪健益感恩餐會；因為選舉剩下時間不多，所以沒有辦法地毯式的跑，如果是重點式的跑，也怕漏掉部分地區不夠公平，所以他還在思考要用什麼方式跟黨員作說明。

卓榮泰表示，基於協助政務需求，如果賴揆同意，他打算月底離開行政院。他說，昨天早上晨會時，他跟賴揆說起這件事，因為要請示能在行政院還能待多久，當時賴揆有說「加油」！

卓榮泰是在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、前立委陳其邁、新當選的台南市長黃偉哲及新當選的嘉義縣長翁章梁陪同下，赴黨中央登記參選黨主席。之前有跟蔡英文總統報告？卓榮泰說，早上有跟總統府副祕書長劉建忻說明這件事；至於有何回應？「好像沒有拒絕」。

對於推舉過程？鄭文燦說，他周四約陳其邁喝咖啡，後來說幾個年輕一輩北上見面聊聊，過程決定共推卓參選黨主席，他們沒有在總統官邸，也沒其他因素。

鄭文燦表示，這是民進黨最困難時刻，共同推薦卓參選，也代表這世代要共同承擔責任，讓民進黨重建再造，重新拾起民眾對民進黨信賴；卓是中生代裡的大師兄，每個職務都是使命必達，謙和個性，始終能調和鼎鼐，他們都認為是好的人選。

為何願接下重任？卓榮泰說，第一次黨面臨重要時刻，全黨必須團結一致，「最重要是看看他們堅定的表情，是讓人無法拒絕的！」對於總統初選是否開放登記？他說，每一個人都有當總統的資格，對於蔡總統把台灣帶往對的方向這件事，應該努力讓大家正面肯定。

據了解，前晚這場討會是鄭文燦找幾個中生代代表人物在某餐廳吃火鍋，當時在討論，若陳其邁擔任黨主席，誰接祕書長？後來提到卓可接，但陳認為，若卓既然接祕書長，不乾脆選黨主席，後來大家一致共識，直接由卓榮泰參選黨主席。

(中國時報)