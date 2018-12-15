黨內裂解 考驗蔡、菊桶箍智慧

2018年12月15日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

行政院祕書長卓榮泰昨登記參選民進黨主席，但新潮流大老吳乃仁因不滿中生代共推卓榮泰參選，宣布「退流退黨」。民進黨立委李俊俋認為，民進黨這麼慘，還有這麼多人願意承擔，「不再是一人參選萬人擁戴」，也是一個好的方向。學者則認為，面對黨內裂解，蔡英文總統與府祕書長陳菊應出面協調溝通，思考如何發揮「桶箍」效應。

卓榮泰在桃園市長鄭文燦等中生代縣市長陪同下登記參選黨魁，但民進黨前祕書長、新潮流大老吳乃仁昨凌晨拋出震撼彈，直言「忍很久了」，毅然退出民進黨、退出新潮流，引發黨內裂解危機。

李俊俋表示，有中生代願意承擔，應該給予最大的支持，願意承擔，就是勇氣。這次黨主席有多人參選，是一個開端，意味不再等候派系指示、而是願意跳入承擔。對於投入的人，應該給予更多祝福，而不是指責他哪裡不夠完美。

李俊俋說，雖然黨內有不同聲音，但正是因為如此，代表民進黨的決定也不再是「一人登記、萬人擁戴」，在民進黨這麼慘烈、這麼「衰」的情況下，還有這麼多人願意跳出來承擔，也是一個好的方向。

中山大學政治所教授廖達琪則認為，吳乃仁的退流退黨其來有自，卓榮泰參選只是冰山一角，包括新潮流的路線、打法，以及選後的反省檢討、蔡英文的人事安排等，可能都跟新系期待有落差。

廖達琪說，新潮流一向以紀律嚴明著稱，這次新系的鄭文燦竟然去為曾與段宜康起口角的卓榮泰背書，讓吳乃仁很不高興。「新潮流一直與黨內非新系有裂痕，這次只是更具體化。」

廖達琪說，吳乃仁畢竟是民進黨的重要人物，也是新潮流「核心中的核心」，這次造成的裂痕，要撫平相當不容易。尤其民進黨的派系間沒有高低，是平行狀態，很難有什麼大老能出面協調，就要看蔡英文和陳菊的智慧。

(中國時報)