敗選關鍵扮改革先鋒

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中國時報

吳乃仁的退黨，宣告一種老派政治時代的凋零。他對同志留下的喟嘆，必然讓不少老民進黨人傷感。只是，他離去時留下一句「羞辱小段文字、鄭文燦簽下去」，試圖藉此捍衛段宜康在新潮流的領導威信；只是，這樣一位政客，恐怕不值得令人惋惜。

民進黨九合一敗選後，黨內第一個開炮的人，就是段宜康。他批評蔡英文無法面對錯誤，應停下腳步盤點政策；斥責賴清德施政令人失望；一瞬間，讓自己站上道德勇氣的制高點，彷彿眾人皆醉我獨醒。問題是，看見一位明明需要被改革的人，卻反過來扮演改革先鋒，如果不是自我感覺良好，就是把人民當笨蛋。

就單以過去3年來看，這位滿口仁義道德的立委，先是被爆出擔任北市議員期間濫用特權1年銷單77次；民進黨在2016年輸掉花蓮市長補選時，他公開嗆花蓮人「我沒辦法假裝不鄙視那些選民」；2018選前緊咬侯友宜家產，選後就沒聽他再講過半句話；就連說好吞下的曲棍球，在法院判決出爐後迄今仍裝傻不認帳。

或許，段宜康的大砲性格，讓不少黨內同志即便對他很感冒，也只能冷眼以對，避免惹禍上身。但眼見段宜康問政風格愈來愈「有個性」，幾乎成為蔡政府的「稀票機」，毫無自覺就算了，如今卻還擺出「道德完人」姿態對黨內同志指三道四，這點確實讓人很錯亂。

吳乃仁的從政生涯，雖然偶有爭議，有人認為他亦正亦邪，但這些終究無法抹煞掉他對民進黨的貢獻，論功勞或苦勞，都是如此。因此，當他宣布退黨的消息一出，確實讓不少民進黨人唏噓不已，也感嘆民進黨某個時代的結束。

然而，面對段宜康這樣一位爭議性十足的政客，如果只因「兄弟情」就要同志們無條件包容他，這點，黨內恐怕不少人都不會認同吧。

(中國時報)

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