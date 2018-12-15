游盈隆強調 黨主席非派系決定

財團法人台灣民意基金會董事長游盈隆14日前往民進黨中央黨部登記參選黨主席，並發表「請再愛民進黨一次」參選感言，他強調自己不是來踢館，是要拯救黨。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨主席選舉登記昨天截止，有台灣民意基金會董事長游盈隆、行政院祕書長卓榮泰兩人完成登記。被問到民進黨跨派系中生代共推卓榮泰參選時，游表示，「人選一定要這樣子推了半天扭扭捏捏才推出來」？這場選舉是黨員在選，不是派系決定就可以，否則這不叫民主進步，是寡頭統治的政黨。

被問到2020總統大選，蔡英文總統參選連任一事，游盈隆說，在民進黨遭遇這麼大選戰挫敗時，應維持黨的慣例和民主傳統，總統初選應開放。他還一度哽咽，「請再愛民進黨一次，這才是真正的解決辦法。」

游盈隆受訪表示，「我今天不是來踢館，是來拯救這個黨」；民進黨這次遭逢史上最大選戰挫敗，這次選舉，是開錯藥方診斷錯誤，呼籲大團結卻不讓黨內多元聲音出來，這不是黨內民主傳統，是另類外來的權力模式，今天要面對這個問題，希望他的參選能讓民進黨人引以為傲的民主傳統再重新展現。

游盈隆強調，自己不是「喬」出來的；他說，他替卓榮泰感到高興，有機會承擔這樣的角色。看起來選後黨只是急著找代理主席、補選主席，都在卸任黨主席之下，這不是很奇怪嗎？「我的出現是想改變這種民進黨已經質變的政治文化。不應該派系喬出來的！」

他說，這次參選有三意義，第一不會讓這次選舉成為一言堂；第二他的參選也會讓這次選舉不會是派系「喬」出來的；第三他的參選可以為執政團隊帶來另外一種新聲音。

民進黨主席補選將在19日中執會審查候選人資格，20日抽籤，預定30日辦理候選人電視政見發表會，2019年1月6日辦理黨員投票，9日公告黨主席當選名單。

(中國時報)

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