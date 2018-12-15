北市立委補選 再現三腳督

2018年12月15日 04:10 中國時報 張立勳 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北市府觀傳局長陳思宇（右二）14日在市府發言人劉奕霆（右）和市府幕僚黃瀞瑩（左二）及柯昱安（左一）陪同下 ，前往市選委會登記參選台北市第二選區立委補選。（趙雙傑攝）

國民黨市議員陳炳甫（右）14日帶著懷孕的妻子前往市選委會，登記參選台北市第二選區立委補選。（趙雙傑攝）

台北市長選舉白綠分手，台北市第二選區立委補選被視為市長柯文哲與綠營修復關係契機，不料，合作再告破局，柯、綠各自推派北市觀傳局長陳思宇及市議員何志偉應戰，加上藍營市議員陳炳甫參選，再度形成「三腳督」局勢，外界評估對國民黨有利，陳炳甫則說，這絕對是一場硬仗，但連高雄都能翻盤，也沒有什麼不可能的事。

姚文智辭去立委競選市長敗北，遺缺將在明年1月27日補選，14日是登記最後1天，民進黨直到前晚才確定徵召何志偉；何說，會用平常心和強烈企圖心，贏回所有選民的信任及信心。

綠推市議員何志偉應戰

因「柯家軍」陳思宇也登記，外界解讀為白綠合作破局，但何志偉認為，白綠合作是假議題，柯文哲過去提出對的政策，民進黨都支持，不對的也會監督、建議，蔡英文總統和柯見面，代表政治上和解與政策上合作。

何志偉透露，黨內民調顯示，4分之1以上支持柯P的市民會支持他，他是柯友，希望爭取柯粉支持，以他經歷2次最激烈的議員選舉，絕對禁得起檢驗。

陳思宇昨在學姊黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆等人陪同，聲勢浩大赴選委會登記。

陳思宇高呼「我是白色第1代」，強調要讓白色力量在國會發光，不再使藍綠撕裂你我，並秉持柯文哲的進步價值，讓白色力量保持合作空間，不問藍綠、政黨，終止惡鬥及謾罵。

柯家軍陳思宇登記參選

她說，儘管市府首長18日就要總辭，為宣示參選決心，昨已向柯文哲遞辭呈並喊話：「我在中央等著你！」意味這場立委補選，她在幫柯文哲2020問鼎大位搶灘頭堡。

地方人士評估，白綠破局重演市長選舉「三腳督」之爭，藍營得利可能性很高，但陳炳甫分析，從基本盤或從綠營和柯家軍來看，都抱著十足把握參戰，白綠分手對他來說不會是優勢。

陳炳甫坦言，這絕對是一場硬仗，但他會一步一腳印，苦幹實幹，高雄有韓國瑜旋風，連高雄都能翻盤，沒有什麼不可能的事。至於是否找韓站台，陳炳甫僅說，「前輩都是我請益對象」。

立委補選登記昨截止，除何志偉、陳思宇、陳炳甫，另有全民無黨聯盟參選人陳源奇、市議員選舉落敗的王奕凱等5人投入選戰。

(中國時報)