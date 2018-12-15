新聞透視》柯文哲走自己的路 別再假掰

2018年12月15日 04:10 中國時報 張潼

北市立委補選綠白合作破局？ 柯文哲：一切隨緣

甫落幕的台北市長選戰，綠營在競選期間放任親綠人士攻擊台北市長柯文哲，一次次傷害過去白綠合作的基礎。九合一大選民進黨大敗，綠營有意重啟「白綠合作」，但柯顯然怒氣未消，連前天與蔡英文總統會面也相敬如「冰」；不過，既然道不同不相為謀，柯不願再與民進黨合作，何必對子弟兵陳思宇參選一事，推說是綠營沒派人來談，此舉未免顯得「吃人夠夠」。

柯文哲驚險連任成功後，每次談到民進黨，都毫不掩飾自己對綠營人士在選戰過程的所作所為相當不滿，就連妻子陳佩琪也替丈夫抱不平。雖然選後外界曾認為，若明年初立委補選白綠能重修舊好，對彼此政治聲量都有助益，但柯的幕僚卻總是直說「柯從頭到尾都沒想要合作」。

因此，柯文哲早就悄悄布局自己的人馬參與立委補選，最後內部評估由最有勝選機會的陳思宇出馬；但同時，由於民進黨仍未放棄白綠合作，柯陣營也營造彼此仍有合作的想像空間，遲遲未對外鬆口將推派陳思宇參選。

不過，無論是陳佩琪在臉書發文怒批民進黨，或是柯文哲說蔡英文首席文膽姚人多的道歉文章噁心、把戲多，再到蔡柯會「比天氣還冷」的氣氛，在在都可以看出，柯文哲的確對於白綠合作無心也無意，甚至就在蔡柯會結束短短幾個小時後，陳思宇立刻成立媒體Line群組，公布參選訊息。

換言之，柯文哲不願再與民進黨合作，其態度根本昭然若揭；事實上，價值、理念不同，本來就不需非合作不可，但柯硬要將雙方合作破局一事，推給民進黨沒人來找他討論，這就過於矯情、吃人夠夠了。

柯文哲若想走自己的路，不願與他口中「垃圾不分藍綠」的政黨「同流合汙」，那麼，他必須要學習的第一件事，就是讓自己不要像個政客，總想把黑的說成白的。

(中國時報)