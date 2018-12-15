補選沒合作 柯指民進黨沒人來商量

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中國時報
／台北報導

台北市觀傳局長陳思宇確定以「柯家軍」參加立委補選，台北市長柯文哲14日表示，雖然早就準備好了，但還是在等，可是等到前天晚上都還沒人來跟他們討論，所以就去登記了，暗指民進黨人士不斷透過媒體提及白綠合作，私底下卻未有進一步動作。

柯文哲昨天先以「重蹈覆轍」形容此次立委補選戰局，似在暗指這次補選呈現「三腳督」，和今年5月民進黨選擇自提姚文智參選台北市長、放棄白綠合作一樣，都不是最好的決定。

柯文哲說，他不曉得民進黨現在到底誰在做決定，「我們在等，各種聲音都有（指白綠合不合作），但沒人可以來跟我們商量」，沒辦法之下，最後就派陳思宇去登記了。

事實上，不僅白綠合作推派人選出征立委補選已破局，柯文哲這次也對陳思宇團隊下達軍令狀，「一定要選贏，也一定會贏」，因此，雖然未來還未確定柯會幫忙掃街、助講，或以哪一種方式幫忙陳思宇，但現階段已先將市長選舉Team KP競選團隊部分人馬移撥給陳思宇。

陳思宇幕僚透露，前世大運發言人、觀傳局機要楊景棠負責文宣、新聞聯絡與組織活動的統籌工作，柯文哲競選團隊成員蔡峻維也已加入，學姊黃瀞瑩、小牛柯昱安則會在市府工作空檔協助，另外，柯P心腹蔡壁如、競辦發言人林昆鋒未來應該也會加入選戰會議給予協助。幕僚指出，目前這場選舉方針就是要「複製柯P選戰經驗」，助「第一代」白色力量選將陳思宇拚贏選舉。

柯文哲昨被問及，陳思宇登記參選時以「政壇上有非常多連勝文們」暗酸對手何志偉，柯文哲對此僅說，比賽還沒開始，不要緊張；有媒體追問何志偉像連勝文嗎？柯竟說「沒那麼胖！」

(中國時報)

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