沈富雄評蔡柯會 妹有情郎無意

2018年12月15日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統13日與台北市長柯文哲的「蔡柯會」，兩人互動冷淡，甚至被形容「比天氣還冷」。前民進黨立委沈富雄昨批評，蔡英文由於一己之私和見識之短，錯把主要敵人當潛在盟友，結果是自己尊嚴掃地，「柯P暗爽，民進黨一起陪葬。」

沈富雄昨在臉書評論「蔡柯會」，直言「大姑娘錯把主要敵人當潛在盟友」。他說，蔡英文自詡台灣是民主國家，不會再有宮廷劇，卻自導自演地演出一齣不堪入目的「北門會」，劇情可在三國或紅樓自成一章，但情節之笨拙，令人不忍卒睹。

蔡英文明知「無毛獅」難以駕馭，卻卑躬屈膝地前往赴會，創下1945年以來，歷任總統遭受地方首長羞辱的紀錄，「一幅幅妹有情郎無意的鏡頭令人酸鼻。」

沈富雄剖析，從戰略目標來看，蔡英文想連任成功，衷心希望柯P不要攪局，「其實小英大位必失，最有可能是輸給國民黨，也有可能輸給柯Ｐ」，既然如此，以總統大位而論，民進黨已經沒有敵人可言。

沈富雄說，2020大選的結果，民進黨也註定成為國會少數黨，因此，正確的戰略目標是防止目前50席區域立委的席次大幅減少，但柯P的動作將決定民進黨在綠區或平盤區的選情，「因此，以國會席次保衛戰而論，柯P是主要敵人。」

沈富雄接著說，柯P參選2020的可能性非常大，到時他將帶領宋家軍、民國黨、部分時力及一些散兵游勇到處點火，民進黨的立委候選人面對國民黨已經十分吃力，更禁不起柯P一幫人進一步瓜分選票，以「綠白合」求柯P手下留情是做白日夢，「而且你越搖尾乞憐，他越囂張。」沈富雄認為，唯今之計，是利用每一個機會殺殺柯P的氣焰，上策是讓他怯步，不敢參選，下策是讓他助選沒有效果。「可惜的是，養癰遺患，今天巨痔成型，以今天民進黨的氣勢大概自知無法滅柯，想想當年黨外以一當十的神勇，再看今日落此境地，實在令人氣結，當然，剩下的另一變數就看國民黨了。國民黨振作起來，柯P就不足道了。」

(中國時報)