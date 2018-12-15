公費 流感疫苗 逾50歲恐打不到

2018年12月15日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

50歲以上成人可能打不到公費流感疫苗了！衛福部官員昨表示，經專家會議後，決撤銷問題疫苗的封緘檢驗證明，也就是不會解封再使用；目前疫苗缺口尚有52萬劑，已去函希望國光生技能協助，不過，國光生技回應指出，今年的疫苗均已出貨完畢，愛莫能助，今年流感疫苗缺口幾可確定補不足了。

問題疫苗 不會解封

食藥署指出，先前賽諾菲變色同批疫苗已退運，現在尚有賽諾菲43萬多劑及國光生技的5萬多劑還在封存中，食藥署近日召開專家會議，由於專家委員對於藥廠所提報告認為尚無法解除疑慮，決定撤銷其封緘檢驗證明，這兩批問題疫苗不會再解封使用。

疾管署副署長莊人祥表示，近日賽諾菲已再進24.3萬劑，目前國內流感疫苗缺口尚缺52萬劑，疾管署已去函國光生技希望能協助疏解疫苗缺額問題。不過，國光生技發言人潘飛說，國光生技今年流感疫苗的製造及供貨已經結束，手上已沒有餘裕；賽諾菲亦表示，近日供給的24.3萬劑已是最後一批。

國光生技 愛莫能助

莊人祥指出，若52萬劑補不足，的確有符合公費流感疫苗施打條件的民眾會打不到。學生部分由於學校都會配額施打，大多沒有問題；幼兒劑型疫苗目前充足；但年齡大於50歲的成人、有糖尿病等高危險群及身體質量指數BMI大於30的肥胖民眾，最後有可能打不到。目前成人流感疫苗尚有25萬劑、兒童劑型則有8萬劑，民眾要多加把握趕快接種。

尚有餘額 想打要快

根據疾管署統計，目前公費流感疫苗已施打486萬劑，保護率達21％，莊人祥指出，疾管署自本月起，擴大公費流感抗病毒藥物給予對象，只要有發燒、家人也有人感染流感，不須快篩，就可以給予公費抗病毒藥物，加上年今流行的流感病毒株與疫苗株吻合，預期疫苗短少對今年國內流感疫情的衝擊有限。

另去年因國際B型肝炎疫苗供需失衡，管署緊急購六合一疫苗取代出生滿6個月嬰幼兒，原應接種的第3劑B肝疫苗及五合一疫苗，由於疾管署已完成採購，最快12月底前，將全面恢復接種五合一及B型肝炎兩項疫苗。

(中國時報)