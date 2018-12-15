亞大蔡進發 獲頒十大傑出校長

2018年12月15日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

創校僅18年的亞洲大學，從原本一片西瓜田、甘蔗園，蛻變成美輪美奐、躋身世界排名的大學，身為亞大創校校長暨現任校長的蔡進發居功厥偉，私立學校文教協會肯定蔡進發帶領學校邁向國際化，14日公開表揚，頒授他「十大傑出校長獎」。

評審委員會主委、教育部前部長吳清基於頒獎典禮致詞表示，亞大創校10餘年就榮獲世界百大大學排行，又有日本建築大師安藤忠雄設計興建的「亞大現代美術館」、蒐藏法國羅丹等世界知名藝術作品，顯見蔡進發對美學、品德教育的傑出表現。

「擔任亞大創校校長是我人生中最創新的決定！」頂著美國西北大學電機與電腦博士的蔡進發說，當時任職美國伊利諾大學教授的他，因亞大創辦人蔡長海與董事會力邀，毅然返台擔任「台中健康暨管理學院」（亞大前身）創校校長。

有感於年輕人需要不一樣的大學，也需要創新與特色，蔡進發多年來鼓勵學生投入國際競賽，老師帶領學生征戰法國巴黎發明展、德國iF、紅點等國際發明設計獎，更獲教育部「台灣學生參加藝術與設計類國際競賽」，將原本學生數1200人的學校帶領至現在1萬3千人，在少子化困境中逆勢成長。

亞大除打造藝術綠美化的校園，還邀日本「普立茲克獎」建築大師安藤忠雄設計興建「亞洲大學現代美術館」，與哈佛、牛津等5所世界一流大學的藝術館成立聯盟，2年前更配合亞大附屬醫院的開設，提供中部緊急醫療救護，善盡大學社會責任。

「亞大團隊的理想是發展為國際一流大學，正逐步向前邁進！」蔡進發強調，亞大連續4年獲天下《Cheers》雜誌全國辦學績優Top20大學、今年榮登上海交通大學「世界大學學術排名」、英國QS「亞洲最佳大學」等國際大學排名，更在英國泰晤士報高教特刊評比「千禧年大學排名」列全台第1。

(中國時報)