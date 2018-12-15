明起乾冷 周二北部下探12℃

2018年12月15日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

氣象局預報員劉人瑋昨表示，入冬後首波大陸冷氣團將於明天下午開始影響台灣3天，下周二（18日）清晨最冷，北部預估可降到12℃。這波冷氣團由於水氣較少，屬乾冷型態，且白天晴朗，氣溫將回升到20℃上下，北部日夜溫差約8度，中南部甚至超過10度，出門要注意增減衣物。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，周日下午冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，天氣再度轉冷。而這波冷空氣的特性是乾冷，且天氣將很快轉為晴朗無雲；且下周一晚間至下周二清晨，因夜間強輻射冷卻作用之故，台北市低溫至少會降到13℃左右，嘉義以北的空曠地區更將降至11、12℃，待在戶外感覺會相當寒冷。

吳德榮說，晴冷的時間僅限於夜晚及清晨，儘管最低溫符合大陸冷氣團的定義（台北市低於或等於14℃），但白天高溫卻可回升到22至24℃，中南部甚至達到26至28℃，日夜溫差相當大。天氣方面，僅北部及東半部地區會有短暫雨，其他地方則為多雲到晴；下周三白天起冷空氣減弱，氣溫開始回升。

氣象局說，今天清晨仍受東北季風影響，各地體感溫度仍偏涼，低溫約17至20℃；但白天東北季風減弱，各地高溫將回升2度左右。北部及宜花高溫約21到23℃，中南部及台東約25到28℃。

(中國時報)