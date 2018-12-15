黃正雄獲頒傑出教育事業家

2018年12月15日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

大葉大學董事長黃正雄帶領學校邁入第12年，14日獲頒「第六屆十大傑出教育事業家」，北上接受中華民國私校文教協會頒獎。他表示，大葉大學將會繼續為產業培育好人才，強化學校與在地產業的鏈結，讓學校的研發能量成為產業最強而有力的後盾。

79歲的黃正雄出身台南七股養殖漁業世家，由行政院科員開始，一步一腳印，從高雄市建設局長、高雄市副祕書長，到總統府特任副祕書長，也曾任立法委員；1990年大葉集團負責人葉松根創辦大葉大學，黃正雄即曾出任創校董事，2007年4月正式接掌董事長至今，即將邁入第12年。

黃正雄表示，大葉大學集結數百名博士師資，是最珍貴的人力資源寶庫，除知識傳授，校方更營造產學研發與媒合的環境，讓老師貢獻所學，協助廠商開發更優質的產品，讓人才適才適所，開創產學雙贏。

黃正雄回憶，當年讀大學時期，幸運遇到恩師管歐教授指導，並鼓勵他畢業後往行政通才發展，多次職務調整更承蒙恩師推薦與保證；他深信老師的熱情足以影響學生一生，因此非常肯定、支持大葉創校以來就推動的「德國式師徒制」教育。

大葉大學表示，在董事長黃正雄接掌與帶領下，大葉大學成為彰投雲嘉規模最大的私立大學，創校29年來已培育5萬5千多名校友，在士農工商各領域都有傑出表現。

校方指出，學校成立研發基地促進中彰投產業發展與升級，開創產學研共生共榮模式；同時師生也運用在地原料研發創新產品提升農產品價值。

(中國時報)